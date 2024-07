¿Un spin off de ‘Luisito’? Darío Ripoll revela sus planes con su icónico personaje en la nueva temporada de ‘Vecinos’

“ Creo que llegar a 300 capítulos no es nada fácil, estamos hablando de muchísimo tiempo, obviamente también son muchísimas horas de trabajo, no sólo de actores sino de todo el crew [...] es un equipo que en conjunto ha logrado colocar el programa en el gusto del público, y es una gran satisfacción, para mí, estar en uno de los programas más populares a nivel de la comedia de la televisión mexicana ”, expresó Ripoll.

Con los cambios en el elenco tanto por decisiones personales como por los trágicos decesos que han ocurrido con los personajes de ‘Benito’ y ‘Don Roque’, fue imposible que el paso del tiempo no terminara afectando a “Luisito”, que años después de su primer encuentro con Mayrín Villanuev a, formó una familia con la “solterona” del edificio.

¿UN SPIN OF DE ‘LUISITO’ Y ‘SILVITA’?

Como parte de la nueva exploración de su personaje, el actor comenta que le gustaría llevar a cabo planes más allá de la ficción principal, mostrando la gran capacidad y complicidad de su dúo con la actriz.

“No sé, a lo mejor (quiero) que (Luis) se vuelva papá otra vez, yo creo que no es suficiente, que se llene de hijos ese edificio, de niños, que son los que llevan la alegría a este mundo [...] A lo mejor que Luis y Silvia pudieran independizarse ya de ese edificio y que tengan su propia casa y que tengan un spin off de Luis y Silvia”, expresó como un posible futuro proyecto de ‘Vecinos’.

Aunque declaró que “cualquier spin off de cualquier personaje de vecinos sería muy bien recibido y muy bueno”, destacó que una expansión a otros formatos, aprovechando una narrativa distinta, llegaría a ser tan icónico como lo es la serie original.