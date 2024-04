Una diva española en toda la extensión: Mantiene Penélope Cruz su ‘corona’ hispana en Hollywood

Desde entonces, su filmografía ha seguido creciendo: ‘Nine’ (2009), ‘Sex and the City 2’ (2010), ‘Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides’ (2011), ‘To Rome with Love’ (2012), ‘The Counselor’ (2013), ‘La reina de España’ (2016), ‘Murder on the Orient Express’ (2017) o ‘The 355’ (2022).

Su última película estrenada, ‘Ferrari’, es un biopic que cuenta la historia del fundador de la casa de automóviles más famosa del mundo. Penélope da vida a Laura, la esposa del protagonista Enzo Ferrari.

Pero, además, acaba de estrenar un anuncio para Chanel en el que comparte protagonismo con el mismísimo Brad Pitt: “Me emocioné mucho al verlo proyectado durante el desfile”, confesó a Vanity Fair sobre este trabajo.

Y sobre la elección de ambos como actores para el comercial, la actriz cree que “Hoy quizá estemos saliendo de una dictadura de la belleza” pues “tal vez, en otro momento histórico el corto de Chanel hubiese tenido por protagonistas a dos veinteañeros”.