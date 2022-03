¿Venganza? El historial de comentarios hechos por Chris Rock hacia Jada Pinkett-Smith

En los Óscars del 2016, Chris Rock señaló que Jada Pinkett-Smith y su esposo Will Smith haciéndole boicot a la premiación, “es como si yo boicoteara las bragas de Rihanna: no fui invitado”.

También, refirió que “Jada está molesta porque su hombre no fue nominado por ‘Concussion’; lo entiendo, no es justo que Will haya sido tan bueno y no fuera nominado, tampoco es justo que le pagaran 20 millones por ‘Wild Wild West’”.

Sobre los comentarios, Pinkett-Smith señaló que ellos “deben seguir adelante”, sin más, mientras, Will Smith sólo sonrió y dirigió un “signo de paz” con las manos cuando se le preguntó.

Por otro lado, en 2018, Will Smith publicó una foto de su ex-esposa, Sheree Zampino, con quien tiene un hijo ya adulto, Trey. Con el hashtag ‘la mejor mamá’, el actor felicitó a la mujer por su cumpleaños.

Ante esto, Rock comentó “Wow. Tienes una esposa muy comprensiva”; enseguida, Zampino respondió “No odies”.

Aunque Rock y Smith han coincidido desde los 90’s, con la aclamada serie del actor, “El Príncipe de Bel-Air”, no fue impedimento para la paliza que le dio frente a millones de televidentes, y las celebridades más aclamadas en la actuación.