‘El Juego del Calamar’ y los errores que se hicieron virales de la popular serie de Netflix

Muchos de los fanáticos de la serie la han visto no una, sino hasta dos o tres veces, por lo que han encontrado detalles curiosos y uno que otro error. Uno de ellos se transformó de inmediato en viral, y es cuando el policía encubierto comienza a investigar documentos, en esos documentos hay un detalle muy particular que llamó la atención de sus fans. Sin embargo, no se sabe si fue hecho adrede o solo un error.

En dichos papeles en cuyo encabezado debería decir “Top Secret”, en realidad está escrito “Top Scrert”, ya que esta parte está escrita en inglés, lo cual es otro detalle curioso, pues el resto del texto está en coreano. Este error fue descubierto por la usuaria de Tik Tok, Liryonni, quien en un video señaló el detalle y que el cual ya acumula 1.6 millones de likes, además se ha compartido más de 20 mil veces y suma cerca de 11 mil comentarios.