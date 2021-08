Kim Kardashian West no cambiará su nombre tras divorcio de Kanye

Kim Kardashian West no tiene planes de quitar el ‘West’ de su apellido, eso es un hecho. Hace unos días, Kanye West informó que presentó sus documentos para hacer que su primer nombre sea ‘Ye’ y ya no Kanye, ya que el rapero está considerando un cambio de nombre definitivo. A pesar de esta decisión, la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” mantendrá su apellido igual, incluso después del divorcio.

“Aunque Kanye a menudo tiene ideas creativas que Kim aprecia, también cambia de opinión a menudo. Puede que le guste ‘Ye’ ahora, pero es difícil saber si lo hará en el futuro”, dijo una fuente cercana a la familia. “Todos los niños tienen el apellido West, así que Kim lo mantiene como está. Kanye tampoco le ha pedido que lo cambie”.