Los seres queridos de Anthony Bourdain revelan sus obsesiones

Unos meses después de la muerte de Anthony Bourdain en junio de 2018 a los 61 años, su asistente Laurie Woolever comenzó a entrevistar a sus amigos y familiares.

Woolever conoció a Bourdain en 2002 cuando la contrató para que lo ayudara a escribir un libro de cocina . Después de trabajar con él durante tanto tiempo, pensó que sabía prácticamente todo lo que había que saber sobre él.

Pero rápidamente se dio cuenta de que estaba equivocada.

Esas anécdotas y recuerdos emocionales, a veces impactantes, forman su nuevo libro, “Bourdain: The Definitive Oral Biography”. Unas 91 personas, desde la periodista Christiane Amanpour hasta el restaurador David Chang, compartieron sus pensamientos sobre el fallecido escritor, cuyos oscuros últimos días se relataron recientemente en el documental “Roadrunner”.

Las revelaciones incluyen recuerdos nunca antes compartidos y inquietantes temas comunes.

Un hilo sorprendente que siguió apareciendo una y otra vez, dijo Woolever, fue que muchos de los amigos de Tony tuvieron la experiencia de querer más y no poder acercarse lo suficiente a él.

“Siempre tuvieron la sensación de que estaba de camino a alguna parte”, dijo.

“Era un tiburón, siempre en movimiento”, recuerda el director y editor de “Parts Unknown”, Nick Brigden. “Tuvo que mudarse para sobrevivir”.

Incluso aquellos que tenían una fama igual o mayor que Bourdain expresaron tales sentimientos.

“Cada vez que estaba con él, quería que durara más”, dice Anderson Cooper, quien trabajó con Bourdain en CNN. “Y yo quería ser amigo de él. Quería que le agradara mucho “.

Woolever también se enteró de la extraña obsesión de Bourdain por el bronceado, que comenzó en sus primeros días.

“Recuerdo que bromeó diciendo que competiría en los Juegos Olímpicos de Bronceado George Hamilton”, le dijo su hermano Christopher Bourdain.

“Se bronceaba, creo que en gran parte para ocultar la palidez de la heroína”, recuerda James Graham, que trabajó con Bourdain en varias cocinas de Nueva York. “Él jugaría novillos. . . y broncearse agresivamente. Parecía un bolso de Versace “.

Si bien Woolever se desempeñó como productora de “Roadrunner” y su libro presenta varios de los mismos sujetos de entrevistas, hay varios que no participaron en la película, entre los que destacan su hija Ariane y su novia de la escuela secundaria y primera esposa, Nancy Bourdain.

No me gustó su apariencia en los últimos años”, dice Nancy. “Parecía que lo estaban montando con fuerza y que lo estaban guardando mojado. . . parecía que ya no le importaba estar bronceado “.

Su segunda esposa, Ottavia Busia-Bourdain, expresa pensamientos similares. “Estaba mucho más oscuro en el último año de su vida. Dejé de ver los programas hacia el final, porque realmente no podía reconocerlo “.

Otros señalan que los tratos románticos de Bourdain con las mujeres siempre habían sido tensos.

“Tenía una relación muy nerviosa con las mujeres”, dice el escritor Bill Buford. Alega que Nancy era casi como su madre.

Cuando él y Ottavia salieron por primera vez, Buford recuerda que Bourdain estaba demasiado ansioso por que el chef Mario Batali, deshonrado desde entonces, “viera” a su nueva novia. “Era casi adolescente. . . Era profunda y oscuramente vulnerable “.

Al principio del libro, el hermano Christopher incluso recuerda que Bourdain vio prostitutas después de la disolución de su primer matrimonio.

“Era emocionalmente inmaduro”, dice la productora Lydia Tenaglia. “Se convirtió en este gran antropólogo cultural al que todos amaban, pero, fundamentalmente, era como un adolescente con su desarrollo emocional”.

A diferencia de la película reciente, que comienza en el momento en que Bourdain publica sus memorias “Kitchen Confidential” y se lanza al estrellato, el libro comienza en su infancia.

El hermano Christopher señala que no sabían que su madre era judía hasta que estaban en la escuela secundaria. Los detalles de su fe judía fueron “enterrados por completo”, dice. Solo después de que ella murió en 2020 se dio cuenta de que la foto de la boda de sus padres estaba frente a una sinagoga.

Su madre, Gladys, recuerda cómo Tony mostró un talento con las palabras desde muy temprano. “Tony siempre tuvo un vocabulario fabuloso y leía temprano”, dice ella.

De hecho, un mito clave sobre Bourdain que el libro disipa es que pasó de ser un chef humilde a un escritor y personalidad televisiva de gran éxito de la noche a la mañana, con la publicación de “Kitchen Confidential” en 2000.

Si bien ese libro fue sin duda un éxito, Bourdain siempre había querido ser escritor. Anteriormente había publicado dos novelas, había tomado una clase con el editor Gordon Lish y se estaba reuniendo con la productora de Robert De Niro sobre guiones. “[La idea] de que se formó completamente a la edad de 44 años, ya que este brillante escritor, ya sabes, es un mito maravilloso”, dijo Woolever.

Gladys era una correctora de estilo que trabajaba en el New York Times e incluso llegó a llamar al editor de su hijo a sus espaldas para hacer correcciones a uno de sus libros de cocina. “Durante mucho tiempo, Tony tuvo su vida dirigida por mujeres. Creo que esa es una gran razón por la que lo ha hecho tan bien ”, dice Nancy sobre el incidente.

Scott Bryan, un chef de Nueva York que surgió casi al mismo tiempo que Bourdain, dice que “Tony se veía a sí mismo más como un escritor que como un chef”.

Tendía a aceptar trabajos mejor pagados en restaurantes al azar en lugar de optar por ganarse las rayas en establecimientos serios de alta cocina, algo que el propio Bourdain admitió en “Kitchen Confidential”.

“Él nunca pasó por los rigores que yo pasé. Trabajé en el maldito rey Gotham. Trabajé en Bouley ”, dice Bryan.

Otros abordan la mística en torno a los días de drogadicto de Bourdain. “Su adicción siempre me resultó extraña”, dice Robert Vuolo, antiguo colega de cocina. “A menudo se sentía parte de la persona que quería retratar de sí mismo”.

Pero el amigo de la infancia, Jeff Formosa, recuerda a Tony y Nancy drogándose y simplemente sentados en su apartamento, sin contestar el teléfono, gastando todo el dinero que encontraron en drogas. “Cuando murió el padre de Tony, obtuvieron algo de dinero, y simplemente se les metió en las venas”.

Nadie discute que fue un escritor de enorme talento que requirió poca edición.

“Las historias eran tan buenas y estaban tan pulidas”, dice el editor Panio Gianopoulos de “Kitchen Confidential”. “Los ritmos estaban ahí y los momentos estaban todos ahí. La edición fue divertida “.

David Simon, el legendario creador de “The Wire” y co-creador del drama con sede en Nueva Orleans “Treme”, habla de tener a Bourdain en la sala de escritores en el programa posterior al huracán Katrina.

“Él era tan bueno. Prosa, diálogo; sabes que sobrescribió las escenas. Tony, no puedo escribir cuatro páginas y media en la escena de la cocina. Tiene que tener una página y media. Tenemos que llegar más rápido. Pero siempre estuvo ahí “.

También hubo revelaciones más ligeras y aleatorias sobre el amigo y exjefe de Woolever.

El director Alex Lowry recuerda la realización de un episodio de “Sin reservas” en Praga, República Checa. A Bourdain no le había gustado la comida ni su compañero en la ciudad y estaba de muy mal humor. Estaban filmando la escena final, una comida en la casa de algunos lugareños.

La leyenda de los viajes estaba sentada allí de mal humor, cuando el perro de los anfitriones corrió y saltó sobre él. El cachorro no estaba esterilizado y dejó una gran mancha de sangre en los pantalones de Bourdain. “Él no salió corriendo; no se enojó ”, dice Lowry. “Se echa a reír”.

Otros recuerdos se deleitan con el rápido ingenio de Bourdain. La famosa chef Nigella Lawson habla sobre el rodaje del programa de competencia de cocina “The Taste” en Los Ángeles con Bourdain.

Se quedaba en el infame Chateau Marmont y a menudo ordenaba el servicio de habitaciones, a pesar de que la comida era mediocre y las bandejas no se llevaban rápidamente. Cuando ella se quejó, él le dijo: “Nigella, estás entendiendo mal el Chateau.

Obviamente, no pueden hacer la limpieza del servicio de habitaciones, pero si matas a alguien por accidente, retirarán el cuerpo, sin hacer preguntas “.

Alrededor de ese momento, en un compromiso de conferencia, un fan preguntó por qué estaba haciendo “The Taste”, que muchos pensaron que era terrible.

“No tengo nada que decir excepto que mi hija no va a la universidad comunitaria”, bromeó Bourdain a la multitud.

Algunos de los chefs más legendarios de la ciudad reflexionan sobre su estrecha amistad con Bourdain.

Eric Ripert de Le Bernardin recuerda conmovedoramente su primer almuerzo juntos y se alegra de que no se hubieran burlado de él en “Kitchen Confidential”. Tenían una relación de pareja extraña: “él viene de un barco con piratas y yo vengo de la cocina de [Joël] Robuchon, que es como el ejército”, dice Ripert, pero se acercó bastante.

Se sentían “extremadamente cómodos” estando juntos en silencio, ya Bourdain le encantaba competir contra él, ya fuera cortando ajo o jugando a la petanca. Una cosa en la que no podía competir con Ripert era en el esquí, pero para un episodio de “Parts Unknown” filmado en los Alpes, Bourdain hizo que se editaran imágenes en las pistas para que pareciera que era un esquiador mucho mejor de lo que era.

Chang dice que algunos de los mejores momentos y mejores comidas de su vida los pasó con Bourdain. “Creo que todo lo que quería era quitarle a Tony; Nunca le di a Tony ”, dice, pero también señala que había un lado más oscuro. “Hubo momentos en los que debería haber hablado, y no lo hice, porque él te sacaría de su vida”.

En sus últimos años, Bourdain contempló renunciar mientras luchaba con su fama y los rigores de su trabajo. Pero parecía que no podía dejar de hacer televisión, a pesar de que sus productores de toda la vida le decían que estaba bien dejar de hacerlo.

Su segundo matrimonio, con Ottavia, con quien tuvo a su hija, Ariane, no pudo soportar su intensa agenda de viajes. Pero las cosas terminaron de manera amistosa y Bourdain se estaba recuperando gracias a la pasión por el jiu-jitsu.

“Hubo un período pico en el que parecía feliz. Esa personalidad adictiva estaba enfocada en el jiu-jitsu ”, dice Michael Steed, director de“ Parts Unknown ”y“ No Reservations ”. “Y luego, el maldito rey, como se llama, entra en su vida y comienza a fumar de nuevo, y vuelve a entrar en esa energía negativa que encajaba con este extraño personaje de fantasía que sentía que era”.

“Cómo se llama” es, por supuesto, la actriz y directora Asia Argento, cuya volátil relación con Bourdain, según creen muchos, lo alejó de sus amigos cercanos y contribuyó a su depresión y al suicidio final. (Argento no fue entrevistado para el libro y ha negado que los problemas en su relación contribuyeron a su muerte).

Dejando a un lado sus problemas con las mujeres y la inmadurez emocional, Bourdain era un padre cariñoso con su hija Ariane, ahora de 14 años.

Se escapaba a Papaya King con ella, o veían “Ratatouille” y preparaban el plato de verduras francés, tal como lo hacen. en la película animada de Pixar. Sus reflexiones cierran el libro.

“Siempre intentaba mostrarme el mundo que me rodeaba, [ayudándome] a experimentar nuevos alimentos y cosas nuevas”, dice. “Quiero que la gente recuerde a mi padre como una persona que simplemente abriría a la gente a un mundo fuera de sus apartamentos”.