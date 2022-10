Vuelve Anne Hathaway por el trono con su actuación; estrenará ‘Armaggedon Time’

Volviendo al estilo del cine con que ganó el Oscar casi 10 años atrás, por ‘Les Miserables’, Anne Hathaway ya había sido ovacionada en el estreno mundial de ‘Armaggedon Time’ en el Festival internacional de cine de Cannes. Y más allá del glamour del vestido Gucci o las millonarias joyas de Bvlgari, llama la atención en el cine, con la verdadera historia de una pareja de inmigrantes ucranianos en una antigua época que tanto refleja el miedo latente de nuestra actualidad. ¿Cuál fue mejor comentario que recibiste de la gente en el estreno mundial de Cannes? El mejor recuerdo es cuando después del estreno alguien se acercó para decirme que mucha gente de nuestra generación va a reconocer a sus padres en la historia y que muchos hijos de esa misma generación no pueden entender que los padres también nos quisieron, a su manera. El maltrato de aquella época era muy común. Era algo que pasaba y era aceptado hasta cierta medida por la sociedad que hoy jamás lo aceptaría... Había una crueldad y un odio con sentimientos que la gente tampoco sabía cómo expresarlos.

Aunque en el cine aparezca con el nombre de Esther Graff, el personaje de Anne Hathaway está basado en la verdadera madre del autor y director James Gray que había emigrado de Ucrania a Liverpool, antes de llegar a Estados Unidos, en la década del 80, durante la época del Presidente Ronald Reagan que muestra la historia de ‘Armaggedon Time’. Y aunque insiste en criticar al capitalismo, el miedo latente por una guerra nuclear de aquel entonces, encuentra el paralelo del presente ante el peligro que puede llegar a escalar la actual guerra entre Ucrania y Rusia, aunque también es una clara crítica al capitalismo. El título incluso está inspirado en la canción ‘Armaggedon Time’ de The Clash. Y el abuelo Aaron que interpreta Anthony Hopkins también está basado en el abuelo del director, mientras que el padre de Gray, lo interpreta Jeremy Strong, el esposo en la ficción de Anne Hathaway. ¿El miedo de una Guerra Nuclear que muestran en ‘Armaggedon Time’ puede llegar a ser el mismo, hoy, con la guerra de Ucrania? Supongo que nuestro trabajo es tratar de entender lo que se siente estar en los zapatos de la gente, como verdaderos seres humanos. Y la experiencia actual que vivimos tampoco es radicalmente muy diferente a la experiencia que se vivió en 1980. Es por eso que la película llega en un momento muy particular donde se siente como algo totalmente universal. ¿No resultó un poco extraño interpretar a la madre del protagonista de la historia, teniendo detrás de cámaras al protagonista de la historia real, que era el director? Fue una responsabilidad enorme y demandó todo lo posible en un actor, por el solo hecho de tener que absorber y también internalizar lo más pude del guion, al mismo tiempo de tratar de sentirme lo suficientemente libre como para recrear mi propia interpretación, sin sentir que alguien me miraba por encima de los hombros. A mi tampoco me gusta etiquetar cualquier actuación como algo extraño, porque una vez que estás en ese espacio es algo muy pero muy vulnerable. Es por eso que yo trato de tener conciencia que lo que hago no es lo más natural en el mundo. Pero interpretar alguien que está basado en un miembro de la familia de alguien que además yo aprecio, puede sonar muy extraño decirlo, pero era muy necesaria la confianza mutua. Incluso antes de preguntar nada, yo también pensaba seriamente lo que iba a plantear como duda porque sabía que no estaba debatiendo algo artístico, cuando estaba a punto de preguntar sobre la vida de alguien. Tengo que decir que también lo aprecié bastante, por haber filmado parte de una relación que es también tan importante para James Gray como persona y como director.

El mismo director James Gray nos contó que la historia, su historia, refleja la realidad que vivió en su adolescencia, incluyendo la parte donde aparece el padre de Donald Trump, dando un discurso en la escuela donde él iba. Y aunque en el cine muestran que en esa misma escuela, él roba después una computadora, con un compañero afroamericano que termina en la cárcel, Gray nos confesó que en la realidad solo habían robado unos coleccionables de Star Trek. Pero sí es cierto que el compañero que nunca más volvió a ver, quedó preso, mientras él quedó libre solo porque el padre conocía a uno de los policías (y obviamente, por ser de raza blanca, en una época donde el racismo hacía mucho más fácil señalar al culpable de otra raza). ¿Qué diferencia hay entre interpretar un personaje ficticio y otro real? En mi caso, yo hice todo lo que pude para tratar de aprender lo máximo posible sobre la madre del director, para entenderla mucho más y poder sentir que después era yo. No se puede interpretar la memoria o los recuerdos o la idea que tiene alguien. Pero saberlo, ayudó a analizar cómo es realmente una persona, para aprovechar todos los sentidos que también usamos en una actuación. ¿El hecho de interpretar una madre judía cambió algo en particular? Fue un honor. Mi esposo es judío y hablamos mucho sobre la importancia de lo que representa artísticamente y a nivel personal, para nuestra familia. Mi suegra que falleció hace poco tiempo, era una de las mejores madres judías que yo he conocido. Y su legado dejó influencias en mi vida muy profundas. Me siento muy agradecida por haberla conocido. La mano de una madre judía será mi guía por el resto de mi vida. Y solo espero haber podido capturar la profundidad del amor y la maravillosa forma de conectarse con la familia, al punto de no tener palabras para expresar lo que significa para mí. Eso es lo bueno del cine: a veces te permite expresarte sin decir una palabra.

¿Tu suegra también te inspiró en los peores momentos de la historia? Con James (el director y el hijo en la realidad del mismo personaje), hablamos de las desigualdades sociales pero mi suegra me inspiró en los momentos más hermosos, no los más horribles, en los toques cálidos y dulces de la maternidad. Creo que también es importante observar el pasado sin juzgar, permitiendo que el dolor que causó el pasado no sirva para el presente. Cada uno de nosotros ha tenido una oportunidad en nuestras propias vidas para decidir a continuar o dejar de lado las mismas prácticas que los padres tuvieron con nosotros en la forma consciente o inconsciente. Es una elección que hacemos todos los días en como queremos ver a los otros y cómo nos gustaría qué nos traten. En este caso, creo que hicimos un trabajo bastante saludable, con una comunicación constante donde entre nosotros también analizábamos cada una de las escenas que íbamos a filmar. Y como nos dijo en cierto punto el director, todos estuvimos de acuerdo que íbamos a intentar algo artístico y en ese sentido tenemos suerte porque en el mundo, lamentablemente, todavía hay viejos comportamientos que son muy común en nuestra sociedad.

