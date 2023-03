Winter Metal Fest II: Un cantar de gesta black metal en Saltillo

El sábado 11 de Marzo se celebró el Winter Metal Fest II, en el bar The Factory Pub & Co., en Saltillo, Coahuila. La organización del evento fue hecha por Nosferatum Productions & Booking y The Hell Studio.

Participaron varias bandas locales y nacionales. Con una batería compartida, los integrantes de cada grupo afinaron sus instrumentos, prepararon los equipos técnicos y verificaron la acústica. La anticipación era nítida, pero al sonar el primer acordé, el caos comenzó.

El primer grupo en presentarse fue Templo; una banda local con un sonido tan fuerte como un martillo rompe cráneos. Su potencia simulaba el marchar de una horda vikinga y sus guturales emitían la misma brutalidad de quienes elaboraban las águilas de sangre o los tzompantlis.