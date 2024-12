¡Y todo por Wendy Guevara! Pelean a gritos en pleno programa en vivo Poncho De Nigris y Maripily Rivera en Telemundo

“No sé quién es Poncho De Nigris, lo acabo de ver ahora de frente ‘hola Poncho’” “ soy El Huracán Boricua, el huracán de todo el mundo y yo gané La Casa De Los Famosos por ser auténtica y fue el publico quien me escogió, no sabes quien soy yo ”, dijo a gritos quien resultó la ganadora de la cuarta temporada del reality de Telemundo y Endemol en 2024.

“Cuando entres a un reality menciona tu nombre, sé auténtico, no seas un mueble más, porque yo a Wendy no tengo nada con Wendy la conozco espectacular y la admiro muchísimo”, dijo la también rival de Lupillo Rivera.

Con su particular forma de discutir, Rivera alzó la voz y se dijo respetuosa de la carrera de Guevara, “Wendy es Wendy y Maripily es Maripily y yo no soy hombre yo soy una mujer y tengo pantalones para ponerte en tu sitio”, expresó la puertorriqueña.

A lo que Poncho respondió molesto, pero serio. “Yo sólo dije que Wendy te ganaba 10 veces si entraba a ‘La Casa de los Famosos’”

“Te enseño quien es ‘El Huracán Boricua’ y aprende a conocerme, no me menciones a mí. No me gana ella, ni me ganas tú, ella tiene su público y yo tengo el mío. Te arrastro yo a ti primero, porque eres un hombre maltratante y eres un pandillero”, explicpo a gritos Maripily en pleno programa en vivo.