¡Ya está con su mamá! Muere ‘Pato’ Levy hijo de Talina Fernández

De hecho, con emotivas palabras pedía a su madre, que viniera por él y “se lo llevara”.

“Yo les daba las opciones para que ellas escogieran, la que ellas me quisieran dar. Yo lo único que le pedía al cosmos, mi madre y el Señor, viéndome tan mal, es: ‘Oye, no seas gacho. Si me voy a ir, que sea rapidito’. Yo no quiero tener una agonía de dos años en una cama conectado a aparatos”, dijo en aquel momento en entrevistas.