¿Ya la viste? Luis Fernando Zárate habla de ‘El Rey de los Machos’, primera serie de Disney estelarizada por un hombre trans

EL ABUELO ‘PEPE’

En su papel como ‘Pepe’, un hombre mayor que tiene dificultades con su memoria debido a su senectud, Zárate explora distintas “impresiones” que ha tenido a lo largo de su vida, y que ha recolectado para personajes en otras producciones como ‘El Secreto de Selena’ o ‘Cachito de Cielo’.

Este proceso lo hace definirse a sí mismo como un “ladrón de imágenes”, pues a partir de lo que observa en su día a día logra articular a un personaje completo, aunque con bastante trabajo de parte de la producción para lograr lo que se requería en cada escena.

“A mí me dieron directrices, pistas, de lo que querían ver más o menos de este abuelo y tiene mucha relación con ‘Charly’, el personaje principal, y a partir de ahí empezamos a construir. Yo construí mucho a partir de imágenes que he visto en mi vida, de gente que he visto, de gente que he conocido, de gente que veo en el camino, algún rasgo de su personalidad, y lo vas atesorando como en un baúl”, expresó al respecto de la creación del personaje.