‘Ya no somos ni seremos’, así se despide Christian Nodal de Belinda y ella ya respondió

La canción habla sobre ‘olvidar al amor de su vida’ y da a entender que él tuvo la culpa en la separación. Aunque no sabemos a ciencia cierta que la canción sea dedicada para Belinda, sin duda son muchas las coincidencias, las cuales los fanáticos de Nodal no han dejado pasar. El artista mexicano es el más escuchado en Spotify y uno de los artistas con mayor número de nominaciones en la próxima edición de los Premios Lo Nuestro, que se entregan el 24 de febrero en el FTX Arena de Miami.

“Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida”, esa es una de las frases más fuertes que menciona Christian Nodal en su nuevo tema “Ya no somos ni seremos” , el que a tan solo unas horas de su lanzamiento ya tiene más de 2 millones de reproducciones en YouTube. Fue el pasado 12 de febrero cuando Christian Nodal utilizó las redes sociales para informarles a sus seguidores que su compromiso con la intérprete de “Utopía” había llegado a su final, pidió respeto y aseguró que nunca más se hablaría del tema. Sin embargo, ese fue tan solo el inicio, días después Nodal cambió de disquera y para cerrar este ciclo, lanzó uno de los temas más dolidos de su carrera.

Y aunque el tema ya es un éxito y muchos aseguran que es ‘el regreso del Nodal de antes’, parece que los problemas acaban de iniciar con su exprometida, quien no está de acuerdo con quedar como la ‘víctima’ de la ruptura. “Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho”, expresó la intérprete de “Amor A Primera Vista”.

De igual forma, terminó su mensaje con una frase de la filósofa francesa Simone De Beauvoir, que dice que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida”, y que con eso cierra este ciclo en su vida.