¡Ya supérenlo! Lanza Gomita canción contra Karime y Gala junto a Adrián Marcelo

En la canción, Gomita expresó su postura con la frase: “¿Qué pensaron, que me iba a quedar callada?”. Además, el título Puro Team Gomita hace alusión a una frase viral que su madre pronunció al defenderla en las redes sociales durante las transmisiones en vivo del programa.

Por su parte, lanzó un dardo a las integrantes del “Team Mar”. “Las tres chicas en mi contra se burlaban sin parar, porque me batean y me querían ver llorar [...] Las tres no dan la talla, mientras yo tranquila ellas caen en su muralla”.

Hasta la tarde del este viernes, el video cuenta con más de 200 mil reproducciones y más de 9 mil “likes”. (Con información de El Universal)