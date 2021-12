¿Ya viste ‘No mires arriba’ en Netflix? ¡El asteroide de la película podría ser real!

Sorprendentemente la historia narrada en la película están basados en algo real, pero al parece no hay que preocuparnos mucho por el fin de la humanidad. En “No Mires Arriba”, el cometa contiene oro y otros metales preciosos que el gobierno de Estados Unidos desea explotar, por lo que ignoran las advertencias e incluso toman con ligereza la inminente extinción de la raza humana.

Sin embargo, Adam McCay no se basó solo en la ficción, resulta que el cometa sí existe, aunque no es como tal un cometa, sino un asteroide. El asteroide se llamado Psyche 16 y se calcula que vale 10 trillones de dólares gracias a los metales preciosos que contiene, lo cual contrasta con la economía global, que de acuerdo con la Revista Forbes está avaluada en 142 billones de dólares.

Y sí, al igual que en la película donde también participan Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet y Cate Blanchett, distintos países deseen enviar misiones al espacio con el fin de explotar los recursos de este asteroide localizado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Pero no, no hay que preocuparse, ya que este asteroide no se saldrá de su órbita ni tampoco impactará con la Tierra.