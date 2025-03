Imagine Dragons cautiva cines en México y el mundo con su show ‘Live From The Hollywood Bowl’

Este miércoles 26 y sábado 28 de marzo, Imagine Dragons llevó a cabo el lanzamiento mundial en cines de su show: ‘Live From The Hollywood Bowl’ , concierto grabado el 24 de octubre del 2024 con la Orquesta de Cine de Los Ángeles.

Muy a su estilo de brindar espectáculo con fuegos artificiales, luces y pantallas, la agrupación hizo mancuerna con el reconocido director de bandas sonoras, Inon Zur, quien estuvo a cargo de los arreglos sinfónicos que convierten las canciones clásicas y nuevas de Imagine Dragons en una experiencia auditiva de primer nivel.

“Believer”, “Thunder”, “Natural”, “In Your Corner”, “Sharks” y “Demons”, son solo algunos de los éxitos que cautivaron a los asistentes de las salas de cine en México, quienes además atestiguaron la presentación de ‘Children Of The Sky”, de “Reflections”, su álbum más reciente.