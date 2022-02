‘Yo comí carne humana’... el día que María Félix ‘La Doña’ se volvió caníbal, sin querer (video)

Son muchas las historias detrás de la figura mítica de María Félix ‘La Doña’, una de las máximas exponentes del Cine de Oro en México, pero esta en particular dejó estupefacto a más de uno al ser contada en un programa en vivo.

Fue en el programa de Ricardo Rocha ‘Una Conversación’ donde la polémica actriz relató uno de los episodios más extraños de su vida donde, sin querer, comió carne humana durante su estancia en Marruecos, donde filmaba la cinta ‘La Corona Negra’.

“’Quique’ (su hijo Enrique Álvarez Félix) y yo comimos carne humana en un lugar en Marruecos que se llama Chauen (...) estábamos filmando ‘La Corona Negra’ y nos invitó a cenar uno de esos moros notables y a este tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no sabía, y nos dio a comer (...) a mi me gustó, era una cosa como dulzona, una carne extraña, pregunté y así me dijeron, carne humana”.