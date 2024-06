Así es como consigue el poderoso Starship de SpaceX exitoso despegue y regreso de ambas etapas de la nave a Tierra

BOCA CHICA - SpaceX logró este jueves un exitoso lanzamiento de su enorme y poderoso Starship desde Texas al poder regresar de forma controlada a la Tierra ambas etapas de la nave , un hito que no había cumplido en sus primeras tres pruebas realizadas a partir de 2023 y que allana el camino de Estados Unidos para regresar a la Luna y llegar a Marte.

Las dos pruebas iniciales, que se realizaron en 2023, no lograron los objetivos marcados . En la primera de ellas la nave explotó minutos después de alzar vuelo, mientras que en la segunda las dos partes no se separaron y los controladores activaron un sistema de emergencia que hizo explotar el cohete de manera intencional.

En el intento de marzo pasado la nave logró alcanzar las fronteras de la atmósfera terrestre, pero no pudo concluir con éxito su descenso desde una altura de 160 kilómetros y a una velocidad de 26.000 km/h. En esa ocasión ninguna de las dos etapas lograron regresar a la Tierra.

Así como Chari, decenas de curiosos y turistas han acudido desde la noche anterior a la playa Isla Blanca, de la Isla del Padre Sur, a 1,5 kilómetros de Starbase, el complejo espacial de Musk en Boca Chica, una ciudad fronteriza con el estado de Tamaulipas (México).

La zona tiene una de las mejores vistas hacia la torre de lanzamiento, la cual está fuera del complejo de SpaceX y a unos 50 metros de la playa.

”Estábamos de compras en Houston (Texas), pero nos enteramos que coincidía con este lanzamiento y no nos lo podíamos perder”, dijo a EFE Shen, de 16 años y quien viajó desde Pekín acompañada de su familia

Para una colombiana, Viviana, era “una oportunidad única”, según comentó a EFE. “No me importa pasar calor, hambre ni sed, no sé si alguna vez volveré a vivir algo así”, ahregó.

El programa Artemis, cuya primera misión se realizó a fines de 2022 y consistió en un viaje sin tripulación de ida y vuelta a la Luna, es la carta de presentación de la agencia espacial estadounidense en la carrera que mantiene con China para ser la primera nación que establezca una base permanente en el satélite natural

Precisamente, la Administración Nacional del Espacio de China informó de que el martes despegó la sonda Chang’e 6 de la Luna tras haber recogido muestras de su cara oculta por primera vez en la historia.