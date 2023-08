¿Cómo ayuda el traje háptico ayuda a una persona con discapacidad auditiva a sentir la música a través de la piel?

Landers usó uno de los chalecos por primera vez el año pasado, durante una demostración privada con Belquer y Flavia Naslausky, directora de desarrollo comercial y estrategia de Music: Not Impossible , tras encontrar el sitio web de Not Impossible Labs mientras investigaba tecnologías emergentes para personas con pérdida auditiva para mostrárselas a sus alumnos.

“ Sentir la vibración nunca ha sido algo que me interese mucho ”, comentó en una videollamada reciente, realizada con la ayuda de un intérprete de ASL. “ Quiero saber cuál es la letra. No quiero tener que comunicarme con mi amigo oyente y preguntarle: ‘Oye, ¿qué canción están tocando?’ ”.

Belquer afirmó que Music: Not Impossible esperaba poder crear un producto que todos pudieran usar.

Esa visión cobró vida en la discoteca silenciosa del Lincoln Center. Al caer la noche, unas 75 personas, que llevaban auriculares rojos, verdes o azules con luces intermitentes, tuvieron la oportunidad de experimentar los trajes. Bailaron y se balancearon al ritmo de pistas dance-pop pulsantes, a veces solos, creando su propio círculo rítmico, y a veces en grupos.

“Son como gotas de lluvia sobre mis hombros”, afirmó Regina Valdez, de 55 años, quien vive en Harlem.

“¡Está vibrando!”, exclamó Lucas García, de 6 años, quien parecía sorprendido mientras miraba su chaleco. Sus padres, Chris García y Aida Álvarez, quienes también vestían chalecos, bailaban cerca.

Tal como estaba diseñado, era imposible saber quién era sordo y quién oía.

Pero Zimmerman, quien probó primero los trajes, dijo que todavía esperaba que se le realizaran algunos ajustes adicionales.

“Me gustaría que fuera tan bueno que una hermosa nota de violín me hiciera llorar y que un divertido toque de trombón me hiciera reír”, concluyó. c.2023 The New York Times Company.

Por Sarah Bahr, The New Yok Times.