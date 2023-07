¿Es capaz la inteligencia artificial de crear inventos?

Abbott sostiene que la IA , la cual avanza rápidamente, es muy diferente de una herramienta tradicional utilizada en los inventos, como un lápiz o un microscopio. La IA generativa también es una nueva generación de programa informático . No se limita a hacer cosas para las que está específicamente programada, dijo, sino que produce resultados improvisados, como si creativamente “ se pusiera en el lugar de una persona ”.

El recipiente es fácil de sostener, es difícil beber de él y aún no va rumbo a la producción comercial. Pero sin duda es novedoso, y es completamente la creación de un sistema de IA sin control humano.

En la audiencia del Senado , Abbott defendió a la IA como inventora , ayudado por un recipiente de bebidas de aspecto extraño que levantó y describió. Había sido creado por un sistema de IA entrenado con conocimientos generales. No tenía capacitación en diseño de contenedores y no se le pidió que hiciera uno.

Si bien otorgarle un estatus de inventor a la IA es bastante improbable hoy en día, una mayor protección de propiedad intelectual para la tecnología de rápida evolución no lo es.

Hasta el momento, el proyecto ha obtenido resultados mixtos con las autoridades de patentes de todo el mundo. Sudáfrica le otorgó una patente para un recipiente de bebidas con termodifusión que fue generado por inteligencia artificial, y la mayoría de los países, incluida China, aún no han tomado una decisión. En Estados Unidos, Australia y Taiwán, sus alegatos han sido rechazados.

El sistema de IA fue creado por Stephen Thaler, quien ha realizado investigación y desarrollo de sistemas de IA durante décadas, primero en McDonnell Douglas y luego por su propia cuenta. El estudio de Abbott sobre el campo de la IA lo llevó a Thaler, quien accedió a usar su tecnología para generar uno o dos inventos de demostración para el Proyecto Inventor Artificial.

El sistema patentado de Thaler tiene algunos ingredientes similares a los de los modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, y otros que no lo son. Describe a su sistema como uno que tiene el equivalente a sentimientos en una máquina. Cuando reconoce ideas útiles, se excita digitalmente y produce una oleada de neurotransmisores simulados, lo que le hace desplegar “un proceso de maduración, y las ideas más destacadas sobreviven”. c.2023 The New York Times Company.

Por Steve Lohr, The New York Times.