Chocan alcaldes morenistas por límite territorial en Estado de México

Las administraciones de los alcaldes morenistas de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno, y de Cuautitlán, Juana Carrillo, mantienen una disputa por desacuerdos en límites territoriales, la cual escaló a un zafarrancho en el que se registraron detonaciones de arma de fuego y dos policías resultaron lesionados.

En el enfrentamiento, ocurrido el viernes a un costado de la Carretera Las Ánimas-Coyotepec, estuvieron involucrados pobladores, policías y funcionarios de ambos municipios. El jaloneo empezó luego de que personal del Ayuntamiento de Cuautitlán intentó aplicar sellos de clausura a la construcción de bodegas de un centro de distribución.

TE PUEDE INTERESAR: Morena: Ostentación, insolencia, sobriedad y política...

Sin embargo, el Gobierno de Teoloyucan defendió que la obra se realizaba dentro de su territorio.

En videos se observa que Domingo Zenteno ordena la detención de un mando policiaco de Cuautitlán, mientras que la Alcaldesa de este Municipio, Juana Carrillo, fue corrida del lugar por pobladores.

“Sabemos que la Ex Hacienda de San José es territorio de Teoloyucan, no estoy de acuerdo que vengan y quieran hacer actos de Gobierno donde no les corresponde. No hace caso la compañera, quiso venir a hacer actos de Gobierno en una empresa, poner sellos de suspensión provisional cuando esa empresa tributa en Teoloyucan y la escritura pública indica que está en territorio de Teoloyucan”, aseguró Zenteno.

“No es posible que lleguen con violencia con un grupo armado a querer hacer actos de Gobierno y la gente no se va a dejar. Lamento que se haya presentado la Presidenta de Cuautitlán sabiendo que no había condiciones, sabiendo que la gente quería que se fuera el grupo armado”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y la austeridad? Cuestionan internautas viajes de lujo de miembros de Morena

A su vez, Carrillo respondió que el inmueble se ubica en el territorio de su demarcación.

“Este es el territorio de Cuautitlán. Nosotros solo hacemos nuestro trabajo. Se realizó un recorrido con autoridades de la dirección de Movilidad, Junta de Caminos, y la dirección de Gobierno, Policía estatal y directores de Tránsito de Tepotzotlán, Cuautitlán e Izcalli.

“Vamos a resolver el tema de los pobladores de San José Puente Grande y obligar a los Cedis (Centro de Distribución Logística) a mantener las vialidades dignas así como horario de carga y descarga”, señaló.

Las detonaciones ocurrieron en medio del jaloneo y provocaron que la multitud se dispersara.

TE PUEDE INTERESAR: Morena Coahuila: hay redención para políticos con malos antecedentes

Ayer por la tarde, el Ayuntamiento de Cuautitlán reportaba a los dos oficiales lesionados como graves.

“Se realizaron detonaciones con arma de fuego, lo que puso en peligro la vida de los presentes. Como resultado, dos elementos de Seguridad Pública resultaron gravemente lesionados”, aseguró.