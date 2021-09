Regresan las ‘Perseidas’, la lluvia de estrellas más antigua conocida

Además de Perseidas, también se les conoce como ‘Lágrimas de San Lorenzo’ a causa de la asociación con el diácono regionario de Roma, Lorenzo de Roma, ciudad en donde fue torturado al ser quemado vivo en un a parrilla. Para algunos creyentes, las Perseidas representan las lágrimas que derramó al ser martirizado.

El registro más antiguo que se conoce del fenómeno es del año 36 d. C., pues ciertos informes históricos de China relatan haber presenciado los meteoritos en cielo, no obstante, no fue hasta 1835 cuando Adolphe Quetelet, astrónomo originario de Gante, Bélgica, demostró observar esta lluvia de meteoros de forma consecutiva durante el mes de agosto.

Aunque nosotros las percibimos como ‘estrellas fugaces’, estamos hablando de un polvo diminuto que deja el cometa Switf-Tuttle en su órbita al rededor del sol, produciendo ese efecto luminoso al atravesar la atmósfera terrestre a unos 210.000 kilómetros por hora.

Con la luna en fase creciente (9,01% visible), será posible observar el evento entrada la noche y con mejor visión poco antes de la madrugada.