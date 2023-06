Silicon Valley se enfrenta la idea de que la ‘singularidad’ ya arribó

LAS RAÍCES DE LA TRASCENDENCIA

Las raíces intelectuales de la singularidad se remontan a John von Neumann, informático pionero que en la década de 1950 hablaba de cómo “el progreso siempre acelerado de la tecnología” daría lugar a “alguna singularidad esencial en la historia de la raza”.

Irving John Good, matemático británico que ayudó a descifrar el dispositivo alemán Enigma en Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial, también fue un influyente defensor. “La supervivencia del hombre depende de la pronta construcción de una máquina ultrainteligente”, escribió en 1964. El director Stanley Kubrick consultó a Good para la creación de HAL, la computadora benigna que se convierte en un ente malévolo en “2001: Odisea del espacio”, un ejemplo temprano de las porosas fronteras entre la informática y la ciencia ficción.

Hans Moravec, profesor adjunto del Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon, pensaba que la IA no solo sería una bendición para los vivos: también los muertos serían recuperados con la singularidad. “Tendríamos la oportunidad de recrear el pasado e interactuar con él de manera real y directa”, escribió en el libro “Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence”.

La innovación que alimenta hoy el debate sobre la singularidad es el gran modelo lingüístico, el tipo de sistema de IA que impulsa los chatbots. Inicia una conversación con uno de estos sistemas y podrás generar respuestas rápidas, coherentes y, a menudo, bastante esclarecedoras.