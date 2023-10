Un eclipse de Sol evoca tradiciones que todavía son importantes en nuestros días

Pero al menos existe un lugar al que las personas no podrán aventurarse a observar el fenómeno : los extensos paisajes desérticos de la reserva del pueblo navajo, cuyos parques tribales en Arizona, Nuevo México y Utah ofrecen hermosos panoramas en los que el público podría observar el “anillo de fuego” celestial . El 15 de septiembre, la autoridad de los navajos a cargo de los parques, Navajo Nation Parks & Recreation, anunció que todos los parques permanecerán cerrados durante el eclipse en honor a sus creencias tradicionales.

A Semira Crank, directora de programa “diné” en Bears Ears Partnership, en el área sureste de Utah, aprendió desde niña que no debía ver un eclipse por dos motivos. El primero es práctico: ver el Sol puede dañar los ojos . El otro motivo, según compartió, es que hacerlo puede alterar la armonía espiritual, o “hózhó”, de una persona.

Pero en cuanto cruzó al otro lado, ya no vio a ninguna persona hasta llegar al otro lado, horas después. Más que un espectáculo, para muchos en la reserva el eclipse es un tiempo de reverencia y reflexión.

Eso sí, el pueblo navajo no será la única tribu del suroeste que experimente el eclipse este fin de semana . Al norte de la reserva se encuentra Bears Ears, un monumento nacional de más de 5,000 kilómetros cuadrados con cientos de miles de sitios culturales en los que es posible encontrar arte rupestre antiguo, viviendas primitivas en acantilados y monolitos gigantes de color rojizo. Más de 10 comunidades indígenas, entre ellas la tribu hopi y la ute, consideran a Bears Ears su patria ancestra l.

“Para nosotros, era como un televisor de pantalla enorme que proyectaba muchísimas imágenes de nuestra mitología ancestral”, añadió.

Cuando la Luna comience a eclipsar al Sol, es posible que la tribu desana sienta cierto desasosiego.

“El hombre blanco cree que un eclipse es algo bellísimo”, comentó Durvalino Kisibi, líder desano y curandero cuyo pueblo, Wãhti Peayeri Buri, está a tres días de distancia en balsa del pueblo más grande de la región. “Pero para nosotros, es de mal agüero”.

Algunos miembros del pueblo guaraní consideran que un espíritu maligno encarnado en una constelación de jaguar es el causante de los eclipses. Cuando el cielo se oscurece, los guaraníes gritan y lanzan clamores para intentar espantar al jaguar, pues creen que el fin del mundo ocurrirá cuando la constelación devore la Luna, el Sol y otras estrellas.

Aunque la comunidad científica no siempre aprecia estas tradiciones, Yuri Berri Afonso, cuyo padre, el astrónomo guaraní Germano Bruno Afonso, creó una herramienta indígena de observación solar, piensa que estos dos mundos podrían coexistir.

“La ciencia toma estas explicaciones y, en general, las ridiculiza”, afirmó Berri, quien ayudó a digitalizar la herramienta antes de la muerte de su padre en 2021. Pero lo cierto es que esta sabiduría ancestral de los pueblos indígenas “les ayudó a sobrevivir. Así que una visión del universo no tiene por qué cancelar la otra”. c.2023 The New York Times Company.

Por Katrina Miller, Zolan Kanno-Youngs y Ana Ionova, The New York Times.