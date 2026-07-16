Descubren un equipo de astrónomos un nuevo exoplaneta ubicado a 63 años luz de la Tierra

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    Descubren un equipo de astrónomos un nuevo exoplaneta ubicado a 63 años luz de la Tierra
    En esta representación artística, el exoplaneta LHS 1140 b en primer plano. Otro planeta rocoso cercano orbita alrededor. Un grupo de astrónomos descubrió un exoplaneta, bautizado "Beta Pictoris d". EFE/Melissa Weiss/Centro de Astrofísica | Harvard y Smithsonian.s

Un equipo dirigido por investigadores de Escocia y Alemania avistó el nuevo planeta alrededor de la estrella Beta Pictoris con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile

CABO CAÑAVERAL- Los astrónomos han descubierto un planeta tenue y esquivo que orbita una estrella joven tras más de una década de estar escondido.

En un giro inusual, dos grupos que trabajaban de manera independiente detectaron el gigante gaseoso frío con pocos días de diferencia a finales del año pasado, usando telescopios distintos. Se trata del planeta más tenue jamás captado directamente desde la Tierra, informaron los científicos el miércoles.

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Un equipo dirigido por investigadores de Escocia y Alemania avistó el nuevo planeta alrededor de la estrella Beta Pictoris con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile, y luego revisó archivos para confirmar su órbita. El planeta permaneció oculto en los datos todo este tiempo, eclipsado por su estrella, considerablemente más brillante, y por dos planetas compañeros.

Markus Bonse, del Observatorio Europeo Austral y colíder del primer equipo, comentó: “Estuvo jugando a las escondidas durante 11 años”.

$!Mapa de Beta Pictoris.
Mapa de Beta Pictoris. EFE/ ESO, IAU and Sky & Telescope

El equipo encabezado desde California realizó el hallazgo con el telescopio espacial Webb de la NASA. Bastaron dos observaciones con Webb, el telescopio más grande y potente jamás lanzado al espacio. Ambos equipos dieron a conocer sus resultados en Astrophysical Journal Letters.

El hallazgo fue fortuito. Cada equipo estudiaba uno de los planetas ya identificados de la estrella cuando detectó otro de menor masa, 100 veces más tenue, acechando más lejos. Deliberadamente mantuvieron su trabajo en reserva entre sí para no sesgar los resultados.

El nuevo planeta es ligeramente más grande que Júpiter y tarda 91 años en orbitar su estrella, un poco más de lo que tarda Urano en orbitar nuestro Sol. Nacido en un sistema estelar que apenas tiene 20 millones de años, un niño comparado con el vecindario del Sol, de 4,500 millones de años, el planeta probablemente se parece a un Júpiter mucho más joven, señaló Aidan Gibbs, de la Universidad de California en San Diego, quien lideró el segundo equipo.

Gibbs escribió en un correo electrónico: “Los planetas gigantes ya se han formado, pero los planetas terrestres más pequeños aún podrían estar formándose”. Beta Pictoris “probablemente es nuestra mejor mirada a un sistema planetario justo después de haberse formado y que todavía está en proceso de estabilizarse” tras el paso vertiginoso de asteroides y cometas.

Beta Pictoris se encuentra en la constelación austral Pictor, con forma de caballete, y a 63 años luz de la Tierra. Un año luz equivale a más de 9 billones de kilómetros (más de 6 billones de millas).

Según la NASA, menos de 100 de los más de 6 mil exoplanetas confirmados, planetas alrededor de otras estrellas, han sido detectados mediante imágenes directas. La mayoría se encontró al pasar frente a su estrella, atenuándola brevemente.

“Ahora hemos construido una imagen de este planeta”, señaló en un correo electrónico Ben Sutlieff, de la Universidad de Edimburgo, y “estamos muy entusiasmados por ver qué más se puede aprender sobre él”.

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