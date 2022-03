El metaverso de Facebook no tendrá éxito, para el expresidente de Nintendo

Facebook, que ahora se ha convertido en Meta, ya ha tenido la oportunidad de hablar de sus planes de expansión en el sector del metaverso y de su intención de invertir especialmente en este sector.

Si bien este movimiento tuvo que acelerar el trabajo que podría llevar a esta realidad a convertirse en una parte integral de nuestro mundo, también hay muchos usuarios que han seguido los eventos y se encuentran en una posición particularmente escéptica con respecto a los planes del gigante de las redes sociales.

Reggie Fils-Aimé, expresidente y COO de Nintendo of America está entre estos, dado que durante el SXSW habló con Emily Chang de Bloomberg sobre cómo la definición actual de la compañía respecto al metaverso deja muchas dudas.

Según Fils-Aimé, de hecho, Facebook no es una empresa innovadora, y no es la que debería llevar a cabo este tipo de proyectos, ya que no se encuentra en una posición suficientemente creativa.

Según el expresidente, por lo tanto, la empresa no tendrá éxito con sus planes, y por lo tanto parece que habrá otras empresas que tomen esta iniciativa, como por ejemplo Epic Games que parece estar haciendo un gran trabajo en términos de innovación.

TE PUEDE INTERESAR: Peso gana frente al dólar, por esperar nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania

De hecho, la industria de los videojuegos se ha encontrado en una situación bastante controvertida con respecto a algunas nuevas tecnologías, y en realidad no está claro cómo todo tendrá la oportunidad de evolucionar, aunque Fils-Aimé también nos ha hecho creer la adquisición de Microsoft Activision Blizzard fantástico.

Evidentemente habrá que ver cómo evolucionará la situación en los próximos años, con el expresidente de Nintendo of America que sin duda es una fuente autorizada, pero que por ahora solo ha dado predicciones que podrían ser desmentidas por las próximas maniobras que Meta lo logrará.