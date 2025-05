Estas son las asombrosas imágenes del astronauta Don Pettit tras 220 días en el espacio

Pettit señaló que los fotógrafos empedernidos siempre quieren tener una cámara en la mano. “ Podría mirar por la ventana y limitarme a disfrutar de la vista ”, dijo. “ Pero cuando estoy mirando por la ventana, simplemente disfrutando de la vista, es como: ’Oh, wow, un meteorito. Oh, wow. Mira eso. Hombre, ahí hay un destello. ¿Qué es eso? Y, ‘Oh, mira eso, un volcán estallando’. Es como: ‘Está bien, ¿dónde está mi cámara? Tengo que capturarlo’ ”.

A veces, las luces de colores se deben a actividades humanas, no a fenómenos cósmicos. Las rayas verdes de esta foto son casi del mismo color que las auroras, pero son las luces que utilizan los barcos pesqueros frente a Tailandia para atraer a los calamares.

Cuando no estaba de servicio, Pettit también inventaba experimentos científicos divertidos. Uno de ellos mostraba gotas de agua cargadas eléctricamente que bailaban alrededor de una aguja de tejer de teflón. “ Quiero hacer cosas en el espacio que solo se puedan hacer en el espacio ”, dijo. “ Y ya me preocuparé de ponerme al día con los programas de TV y cosas así cuando vuelva ”.

Pettit es el astronauta actual de más edad de la NASA, pero no es la persona de más edad que ha estado en órbita. Ese fue John Glenn , quien fue el primer astronauta estadounidense que dio la vuelta a la Tierra en 1962, y luego volvió a volar en 1998 en el transbordador espacial Discovery a los 77 años.

Pettit ni siquiera es la persona de más edad que ha pasado un tiempo en la Estación Espacial Internacional. Un astronauta privado, Larry Connor, tenía 72 años cuando pasó allí dos semanas en 2022 como parte de una misión operada por Axiom Space de Houston.

“Solo tengo 70 años, así que me quedan unos cuantos años buenos”, dijo Pettit durante la conferencia de prensa. “Podría verme realizando uno o dos vuelos más antes de estar listo para colgar las toberas de mis cohetes”.

Kenneth Chang, periodista científico del Times, cubre la NASA y el sistema solar, así como la investigación más cercana a la Tierra. c. 2025 The New York Times Company.

Por Kenneth Chang, The New York Times.