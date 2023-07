Las causas del Antropoceno; radiación nuclear tiene efectos devastadores en ecosistemas, advierten

Para hacer frente a los problemas del Antropoceno, uno de los principales escollos con que se tropieza es la necesidad de resolver la delicada cuestión de la justicia medioambiental, ya que “la huella ecológica humana sobrepasa en un 50% la capacidad de regeneración y absorción del planeta, y el 80% de la población mundial vive en países cuya capacidad biológica ya es menor que su huella ecológica”, dice el estudio.

Advierten sobre efectos devastadores de la radiación nuclear en los ecosistemas

A un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, un grupo internacional de expertos, entre los que se encontraba Cristián Bonacic, profesor de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, alertó del peligro que representa la radiación nuclear para los ecosistemas, en un artículo publicado en la revista científica Frontiers.

“Cualquier liberación de radiación nuclear -incluidas las fugas accidentales- sería perjudicial para toda la vida en la Tierra”, afirman diez especialistas en el artículo “Scientists warning on the ecological effects of radioactive leaks on ecosystems” (“Científicos advierten sobre los efectos ecológicos de las fugas radiactivas en los ecosistemas”), publicado en la revista científica Frontiers, entre ellos el profesor de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal Cristián Bonacic.

A la luz de la amenaza del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el uso de armas nucleares “tácticas”, los expertos pretenden cuestionar a las autoridades políticas y la opinión mundial sobre las amenazas que representa la guerra ruso-ucraniana para los ecosistemas y sus consecuencias a largo plazo.

Los científicos -miembros de la Red Internacional de Biodiversidad- aseguran que cualquier tipo de arma nuclear causará una destrucción generalizada.

Los autores, que representan a diez países, concluyeron que cualquier liberación de radiación nuclear, incluidas las fugas accidentales, sería perjudicial para toda la vida en la Tierra.

Como ahonda el profesor Cristián Bonacic, autor principal del artículo, y profesor del curso Ecosistemas y Medio Ambiente: “Incluso una ‘guerra nuclear táctica’ podría alterar toda la vida en el planeta Tierra”.