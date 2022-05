Netflix podría unirse al gremio de las transmisiones en vivo

El medio norteamericano Deadline sentenció que Netflix, la plataforma pionera en streaming de series, películas y documentales, estaría trabajando en una opción de transmisión en vivo para especiales de stand-up, entre otros.

Esta soporte podría abrir la posibilidad para que Netflix también transmita programas en vivo, así como lo hizo con el reality de bienes raíces, “Selling Sunset”, o habilitar la votación en vivo para programas de competencias.

Asimismo, este año celebró su primer festival de comedia en vivo y en persona, llamado “Netflix Is A Joke”, donde participaron más de 130 comediantes populares como Ali Wong, Bill Burr, Jerry Seinfeld, John Mulaney y otros. Mientras, la plataforma transmitirá algunos de los programas que grabó en el evento, a finales de este mes hasta junio.

Empero, ahora contarían con una opción para verlo en vivo. Así, los usuarios tendrían la posibilidad de ver programas a medida que se desarrollan.

Sin embargo, aunque parece un avance prometedor, no se sabe mucho sobre esta supuesta función. No obstante, Disney Plus, uno de los mayores rivales de Netflix, ya se adelantó en meter transmisiones en vivo. Fue en febrero cuando se vio en la plataforma de Disney una transmisión en vivo de los Premios de la Academia.

Por otro lado, las ganancias de Netflix han bajado de una manera significativa, tanto, debido a la pérdida de suscriptores. Esto, por primera vez en más de una década, mientras, su competencia logró agregar hasta 7.9 millones de nuevos usuarios, tan sólo en el primer trimestre de 2022.