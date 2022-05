Senadores de EU proponen censurar contenidos LGBT en TV y plataformas

Senadores en Estados Unidos enviaron una carta a la Junta de Supervisión para que censuren contenidos LGBT en televisión y plataformas en línea.

Los cinco funcionarios republicanos solicitaron al organismo de Pautas para Padres actualizar sus calificaciones para ciertos programas infantiles.

Los senadores buscan incluir advertencias a los contenidos LGBT que describieron como “perturbadores”. De hecho, consideran que los temas sexuales se promueven agresivamente en la programación infantil.

“[...] incluidos tratamientos experimentales irreversibles y dañinos para trastornos mentales como la disforia de género”, se establece en el comunicado.

Por ello, los senadores estadounidenses están presionando para que el sistema de clasificación PGMA incorpore advertencias para el contenido LGBT.

Además, lamentaron que una ejecutiva de la empresa Disney consideró positivo integrar personajes de la comunidad en sus historias, incluidas las infantiles.

“En detrimento de los niños, la disforia de género se ha vuelto sensacionalista en los medios populares y la televisión con activistas radicales y compañías de entretenimiento”, dice la carta.

En ella, los legisladores consideran que la “sensación radical” y sexual daña a los menores. Además, desestabiliza y perjudica los derechos de los padres.

Aunque en la misiva no citan ejemplos de contenido “dañino” para los niños y sus familias, el periódico Kansas City citó cuatro de ellos: Danger Force y The Loud House de Nickelodeon, y She-Ra and the Princesses of Power y Dead End: Paranormal Park de Netflix.

