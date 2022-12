$!Popularidad y controversias sobre inteligencias artificiales que generan imágenes: ¿son útiles?, ¿son éticas? ¿generan arte?

Las apps para generar imágenes basadas en inteligencia artificial y machine learning se popularizaron de manera particular este 2022. Durante varias semanas las tendencias en redes sociales impulsaron no solo el nombre de herramientas específicas, sino también las creaciones de usuarios que experimentaron con ellas: desde las más realistas y de alguna manera fáciles de intuir, hasta algunas cosas meramente especulativas y abstractas.

No cabe duda, además de estar en una etapa de ensayos, también se trata de una fase de democratización para este tipo de instrumentos digitales.

Por si no los conoces, te explico su funcionamiento a grosso modo. Más allá del nombre del software (exploraremos ejemplos más adelante), tienes que introducir una palabra, frase o concepto. En algunos casos seleccionar un estilo gráfico, escuela pictórica, o tendencia artística. Y tras unos segundos los cómputos te arrojarán una imagen generada específicamente para ti según los datos que proveíste.

Sin embargo, más allá de su funcionamiento concreto (viene un argumento totalmente subjetivo, so deal with it), lo que resulta más fascinante de todo esto no son los archivos generados, sino las discusiones e implicaciones coyunturales que este tipo de programas están despertando.

Cuestionamientos que circundan dilemas éticos, de privacidad de datos, estéticos, raciales y en algunos casos hasta de espionaje. En este artículos haremos un breve repaso sobre los primeros cuatros puntos y dejaremos el último para una entrega más robusta y detallada en otro momento.

THIS PERSON DOESN’T EXIST

Una de las primeras herramientas de las que recuerdo haber escuchado sobre generación de imágenes realistas mediante software fue This person doesn’t exist. Su descripción dice lo siguiente: “¡Genera una cara humana al azar en 1 clic y descargarla!”.

Y es tan sencillo como eso. Las dos imágenes de abajo han sido generadas gracias a esta inteligencia artificial. Imágenes que se basan en el algoritmo StyleGAN de NVIDIA, que toma más de 100 factores distintos para la producción gráfica, como la posición de la cara, la personalidad de la persona, el género, el estilo de pelo, entre otros.