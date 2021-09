$!Preparan iOS y WhatsApp función para transcribir mensajes de voz

CIUDAD DE MÉXICO.- WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas hoy en día, gracias a que permite estar en contacto con compañeros de trabajo, familiares y amigos, y por la posibilidad de enviar y recibir diversos archivos multimedia.

Dentro de una de sus funcionalidades se encuentra la de enviar mensajes de voz, ya que a veces no se tiene el tiempo para escribir un mensaje, sin embargo, siempre hay una persona que insiste en enviarte notas de voz todo el tiempo.

Es así que cabe la posibilidad de que en cierto punto, no quieras escucharlos en absoluto. Esto debido a que podrías estar en un lugar en el que simplemente no sea posible escucharlo con atención.

TRANSCRIPCIÓN DE MENSAJES PODRÍA LLEGAR A WHATSAPP

Para tratar de dar respuesta a esta necesidad, WhatsApp podría estar creando una nueva función de transcripción para tales situaciones. De acuerdo con el sitio informativo WABetaInfo, han encontrado que la aplicación propiedad de Facebook está trabajando en esa función para dispositivos con sistema operativo iOS de Apple.