We The Force: la empresa de Saltillo que desarrolla videojuegos e innova en la revolución industrial local

El sueño de aquel joven se materializó años después como We The Force (WTF), el estudio de videojuegos de Saltillo que está emergiendo como el “bicho raro de la industria” según refiere su CEO.

Pero... ¿qué tienen que ver los videojuegos con la industria de manufactura? Bueno, los videojuegos por sí mismos son una industria que se encuentra en crecimiento exponencial. Tan solo en la primera mitad del 2022 esta industria reportó en México ingresos de 16 mil 928 millones de pesos, según información de The Competitive Intelligence Unit.

Con 65.9 millones de jugadores que juegan principalmente en sus smartphones, César Molina entendió que los videojuegos ya no son una comodidad meramente recreativa para quienes tienen una consola en casa, sino que pueden ser también herramientas de trabajo y aprendizaje. Así fue como el equipo de We The Force identificó una necesidad dentro de la revolución tecnológica que experimenta la industria.

La industria 4.0, también conocida como la “Cuarta revolución industrial”, se entiende como la integración de tecnologías digitales a los procesos de fabricación. La adaptación a la industria 4.0 implica cambios en todos los aspectos de la organización: producción, control de inventarios y atención al cliente, por nombrar algunos.

“Como la mayor parte del ingreso de la ciudad es industrial y están casi todas las empresas de manufactura aquí, entonces empezamos a ver ese rollo”, comenta Molina en entrevista. “Vimos que realmente nosotros teníamos un rol en la industria de manufactura en la parte de la industria 4.0, pero aquí en México todavía no estaba bien implementado”, agrega.

Proyectos que le dan un giro innovador a los videojuegos

“Nos buscó una persona para preguntar si sabíamos cosas de procesos de automatización y de aplicaciones. Entonces empezamos a explorar esa área y luego vimos que toda la parte de entrenamiento estaba en pañales”, narra Molina.

Así, WTF empezó a desarrollar herramientas que revolucionan la manera en la que se imparten cursos de inducción y seguridad en las empresas.