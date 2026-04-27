10 de mayo: Los mejores perfumes que puedes encontrar en Amazon para regalar a mamá
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Sabemos que se acerca el 10 de mayo, el día para festejar a nuestras madres... Así que prepárate con los mejores regalos
27 abril 2026
No hay nada mejor que oler bien. Y para ello: un buen perfume. Así que prepárate para obsequiar a mamá una fragancia digna de ella. En VANGUARDIA recomendamos las siguientes: Light Blue de Dolce & Gabbana que es perfecto para el verano, Daisy de Marc Jacobs para un ‘picnic’ olfativo en un campo de flores primaverales, Princess de Vera Wang que aporta un toque dulce al olfato, Fantasy de Britney Spears que deja atrás un aroma sutil y discreto, y por último, Good Girl Blush de Carolina Herrera para recordarle a mamá su parte romántica.
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1
Light Blue de Dolce & Gabbana:
Como si fuera el olor de unas vacaciones en la playa, esta fragancia nos lleva por notas cítricas, amaderadas y frescas, ideales para evocar la suave brisa frente al mar. Si la persona gusta de frescura extrema, limpieza y vitalidad, este perfume es ideal.
2
Daisy de Marc Jacobs
Daisy huele como a un picnic en un campo de flores, bajo el sol de primavera. Así que esta fragancia se caracteriza por ser muchísimo más floral y ligeramente atalcado, y pareciera como si buscara transmitir optimismo y sencillez con sus notas que también son cítricas amaderadas, dejando una sensación de suavidad.
3
Princess de Vera Wang
Es una fragancia que asemeja al olor de postres... pero con un toque exótico, como si se tratase de chocolate y vainilla. Si bien un perfume es para usarse a cualquier hora, hay olores que quedan mejor de día o de noche, como es en este caso.
4
Fantasy de Britney Spears
Si entramos en este terreno, te advertimos que es para dejar la delicadeza y sutileza atrás, ya que Fantasy es una explosión de azúcar con un toque de fantasía tropical. Esta fragancia emite vibras de ser una persona juguetona y juvenil, ideal para alguien a quien le encanta ser el centro de atención.
5
Good Girl Blush de Carolina Herrera
Good Girl Blush es, sin duda alguna, un jardín de lujo y moderno, con sus notas de peonía y vainilla, emitiendo elegancia y feminidad. Es un perfume ideal para una cita, una boda o para ir a la oficina y ser una verdadera ‘girl boss’.