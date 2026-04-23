Los 5 libreros de Amazon que te ayudarán a ahorrar espacio en casa
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Más que solo libreros, son multiusos. Conoce estas cinco estanterías que recomendamos de Amazon
23 abril 2026
VANGUARDIA te recomienda que le eches un vistazo a estos libreros que te ayudarán a ahorrar espacio en tu hogar, a la vez que lo embellecerán. En primer lugar, tenemos a la marca Furrific, que se caracteriza por contar con diseños inteligentes para casa. Como segunda opción, están los muebles de Simple Hogar, que destacan por su minimalismo. Mientras que la marca FBXGT promete versatilidad y durabilidad. Aunque también es importante mencionar a Muramasa que servirá para darle estabilidad a tus libros. Finalmente, Careepd que ofrece innovación.
https://vanguardia.com.mx/vida/amazon-5-juegos-de-mesa-para-celebrar-al-maximo-el-dia-del-nino-GH20147122
1
Furrific
Tiene un diseño inteligente para una esquina espaciosa. Se caracteriza por tener gran capacidad y alta resistencia, pues cada repisa soporta hasta 40 kilogramos, ofreciendo amplio espacio para libros, decoraciones, plantas o artículos de oficina. Su estructura abierta permite mantener todo ordenado y al alcance de la mano. Asimismo, debemos destacar que es muy fácil de armar, ya que incluye piezas numeradas, instrucciones claras y herramientas completas para un armado rápido y seguro.
2
Simple Hogar
El librero tiene forma de árbol como símbolo del amor que le tiene esta marca a la naturaleza. El mueble ofrece un estilo moderno y minimalista, siendo único para gustos específicos. Su almacenamiento incluye un total de 6 niveles que aseguran protección para tus libros. En cuanto a su montaje, Simple Hogar informa que vienen accesorios de montaje e instrucciones, con las que tendrá un nuevo librero perfecto en 5 minutos, si se siguen las indicaciones paso a paso.
3
FBXGT
Se trata de un librero ideal para el dormitorio, oficina o sala de estar, ya que se considera práctico, pues también sirve para almacenar decoraciones u otros artículos. Su diseño es versátil y duradero, ofreciendo una solución de almacenamiento independiente y elegante. FBXGT indica que álbumes, revistas y fotografías pueden ser colocadas, en un intento para personalizar el mueble.
4
Muramasa
El librero de Muramasa está hecho para aprovechar las esquinas de tu hogar con su diseño en forma de “L”, que se adapta perfectamente. Sus 5 niveles abiertos ofrecen un amplio espacio para organizar los libros, decoración, plantas de interior, fotos familiares u objetos de uso diario, ayudándote a ganar orden y funcionalidad sin restar metros a la habitación. Su instalación es rápida y sin complicaciones. El paquete incluye todas las herramientas y tornillos necesarios, junto con un manual de instrucciones ilustrado y fácil de seguir.
5
Careepd
Este librero giratorio de 360° cuenta con una estructura robusta de tablero de virutas y tornillería metálica que garantiza máxima estabilidad durante la rotación completa. Ideal para muebles de esquina que requieren exhibición multidireccional sin riesgo de inclinación. El librero tiene 5 niveles con 20 compartimentos para organización eficiente en el hogar. El paquete incluye componentes etiquetados y herramientas para montaje sin complicaciones.