4 consejos para divertirse durante las fiestas sin alcohol

ENSAYA TU ‘NO.’ Practicar lo que vas a decir cuando la gente te ofrece una bebida es clave. Millie Gooch, fundadora de Sober Girl Society, una comunidad en Gran Bretaña que organiza eventos sin alcohol, sugiere decir algo vago pero decisivo sobre por qué no estás bebiendo, como : “Simplemente no tengo ganas hoy” . Otros pueden sentirse más cómodos proporcionando una razón específica para abstenerse, como tener que conducir a casa o anticipar un despertar temprano al día siguiente.

ACEPTA EL FOMA. “Al considerar socializar sin alcohol, puede surgir lo que yo llamo FOMA: miedo a perder el alcohol”, dijo Ruby Warrington, autora del libro “Sober Curious”. “Estás tan acostumbrado a que el alcohol sea una especie de lubricante social que te permite relajarte y que alivia tu ansiedad social, que la idea de no beberlo en esas situaciones puede ser bastante aterradora”.

Recordar los beneficios de no beber, como evitar la resaca y el mal humor al día siguiente, puede ayudar a reducir esa ansiedad, dijo. En última instancia, la única forma de combatir el FOMA, dijo Warrington, es quitándose la tirita y haciendo lo que le preocupa.

ENCUENTRE OTROS TIPOS DE DIVERSIÓN. “Cualquiera que sea su preferencia de bebida, lo que buscamos es conexión, alegría y cierta cantidad de escape”, dijo Priya Parker, autora de “The Art of Gathering: How We Meet and Why It Matters”. Y hay muchas maneras de provocar alegría. Por ejemplo, se sabe que cantar, ya sea villancicos o karaoke, promueve los vínculos sociales, mientras que algo físico, como patinar sobre hielo, puede mejorar el estado de ánimo sin necesidad de sustancias.