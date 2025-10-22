5 adornos para celebrar el Día de Muertos y llenar tu casa de tradición y color

Comienza con 50 pliegos de papel picado, perfectos para llenar tus paredes y techos de color y tradición. Añade un toque único con 12 calaveras decorativas, que puedes colocar en repisas, mesas o altares. Dale protagonismo a tu entrada o sala con un cartel colgante grande, ideal para dar la bienvenida con estilo a tus invitados. Para ambientar con aroma y calidez, las velas aromáticas decorativas de pan de muerto crearán una atmósfera mágica. Y para cerrar con broche de oro, el camino de mesa de Día de Muertos será el detalle perfecto que combine tradición, color y un toque festivo.

¡Tu casa se convertirá en el escenario perfecto para celebrar estas fechas tan especiales!

