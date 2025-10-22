5 adornos para celebrar el Día de Muertos y llenar tu casa de tradición y color

Si quieres que tu hogar se vea lleno de vida (y un poco de misterio), estas decoraciones Día de Muertos son ideales para ti.

22 octubre 2025
5 adornos para celebrar el Día de Muertos y llenar tu casa de tradición y color

Comienza con 50 pliegos de papel picado, perfectos para llenar tus paredes y techos de color y tradición. Añade un toque único con 12 calaveras decorativas, que puedes colocar en repisas, mesas o altares. Dale protagonismo a tu entrada o sala con un cartel colgante grande, ideal para dar la bienvenida con estilo a tus invitados. Para ambientar con aroma y calidez, las velas aromáticas decorativas de pan de muerto crearán una atmósfera mágica. Y para cerrar con broche de oro, el camino de mesa de Día de Muertos será el detalle perfecto que combine tradición, color y un toque festivo.

¡Tu casa se convertirá en el escenario perfecto para celebrar estas fechas tan especiales!

1
50 Pliegos de Papel picado
Añade un toque auténtico y colorido a tu altar de Día de Muertos con nuestra Decoración Papel Picado Día de Muertos Pliegos 1/4 para Altar. Elaborados con papel china de alta calidad, estos pliegos de 35cm de ancho por 24cm de alto son perfectos para honrar a tus seres queridos. Uso y beneficios: Decoración para altares: Embellece tu altar de Día de Muertos con colores y diseños tradicionales.
Costo en Amazon de $200.00
2
12 Calaveras Decorativas
Hecho de vidrio de alta calidad, duradero y reutilizable, guárdelo con cuidado y puede usarse durante mucho tiempo. 12 adornos en 4 colores: rojo, naranja, blanco, verde. Los colores brillantes y la cantidad suficiente pueden satisfacer sus diferentes necesidades de decoración. Se puede utilizar para decorar tus eventos del Día de Muertos y agregar una atmósfera espeluznante.
Costo en Amazon de $329.00
3
Cartel Colgante Grande
Pancarta esqueleto del Día de los Muertos está hecha de tela de poliéster, es suave, duradera, lavable y colores brillantes no son fáciles de decolorar. El llamativo fondo de calavera de azúcar y flores. Viene con una cinta de 6 metros. Hay cuatro anillos de metal en las esquinas de la pancarta de la puerta, se cuelga fácilmente. Mide 180x100cm.
Costo en Amazon de $278.00
4
Velas aromáticas decorativas de pan de muerto
Velas aromáticas relajantes. Contiene 3 velas decorativas en forma de calavera hechas con cera de soya y malasia, aroma a pan de muerto ideal para usar en tu ofrenda o como decoración de Día de muertos. Son elaboradas a mano.
Costo en Amazon de $299.00
5
Camino de Mesa de Día de Muertos
¿Estás listo para recibir una fiesta llena de la pasión mexicana? Tenemos una decoración de mesa temática para el Día de los Muertos en México que definitivamente no puedes perderte. ¡Esta camino de mesa traerá un ambiente mexicano vibrante!
Costo en Amazon de $179.99
