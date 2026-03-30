5 laptops en Amazon que se ajustarán a tu día a día
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Conoce las 5 laptops más recomendadas por VANGUARDIA que mejorarán tu productividad con sus diseños
30 marzo 2026
Siempre es mejor mantenerse al día, al menos cuando de tecnología se trata, especialmente si es para tener una mayor productividad y rendimiento en tu escuela o trabajo. Por ello VANGUARDIA recomienda las siguientes laptops que mejorarán tu desempeño: Huawei, pues se caracteriza por un procesamiento de datos más potente y estable; aunque también está la marca Asus, que te permitirá organizar tu equipo con una experiencia intuitiva; pero la clásica Dell no se queda atrás, ya que su PC está desarrollado para aguantar un uso regular; si aún no te convences, está la Lenovo, que te sorprenderá con un audio de alta calidad; y HP, que está diseñada para mantenerte productivo y entretenido.
1
Huawei
Esta computadora portátil MateBook D16 tiene una pantalla de 16 pulgadas, pero pesa tan poco como un modelo estándar de 15 pulgadas, con 1.68 kg de peso10, lo que la hace lo bastante portátil para cualquier reunión, viaje de trabajo o ida a la cafetería. Su procesador Intel Core i5-12450H de 12th generación es un maestro de la multitarea, ya que permite un procesamiento de datos más potente y estable.
2
Asus
La laptop VivoBook 16 viene equipada con Windows 11 Home para obtener una experiencia intuitiva y que te permitirá organizar tu equipo. Además, su almacenamiento SSD de 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0. y 16GB de RAM DDR4 la hacen perfecta para cualquiera. Cuenta con webcam con escudo de privacidad y micrófono con tecnología IA de cancelación de ruido para llamadas.
3
Dell
Conéctate con confianza con una cámara web de alta definición integrada que le muestra con un aspecto excelente. Su PC está desarrollado para aguantar un uso regular, con unas diminutas patas de goma y topes en la bisagra que evitan que se deslice y proporcionan una estabilidad adicional sobre superficies duras. Llama, chatea y haz tus planes realidad con Teams en Windows 11 desde tu PC, independientemente del equipo, teléfono o tableta en los que estés trabajando.
4
Lenovo
Con la laptop Ideapad Slim te sorprenderá con su audio de alta calidad, equipada con 2 altavoces estéreo optimizados con tecnología Dolby Audio. La pantalla de esta Lenovo con 15.3” brinda resolución WUXGA (1920x1200) y una visualización cómoda durante horas. Ideal para videollamadas, hojas de cálculo y multitarea.
5
HP
Cuenta con una pantalla HD de 14 pulgadas y un procesador Intel Celeron N45000. A su vez, incluye una memoria DDR4 de 4GB RAM y almacenamiento de 64 GB eMMC. Está diseñada para mantenerte productivo y entretenido, esta laptop HP de 14 pulgadas cuenta con la tecla Copilot para asistencia de IA, batería de larga duración y un diseño delgado y portátil.