Los 5 esenciales de Amazon para viajar en Semana Santa
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En Semana Santa, miles de personas aprovechan el descanso de la rutina diaria para viajar, ya sea en familia, con amistades o solos
26 marzo 2026
Para tener un viaje exitoso y sin inconvenientes, VANGUARDIA te sugiere revisar estos cinco objetos esenciales que harán tu viaje aún más placentero. Entre las propuestas, destacan: los organizadores para maletas, que te ayudarán a organizar tu ropa y garantizarán más espacio; kit de aseo personal, para que puedas llevar los productos esenciales de higiene sin tener problemas en caso de viajar en avión; bolsas para zapatos, de esta forma no ensuciarás tus prendas al combinarlas con tu calzado; adaptador universal, es muy útil si viajas al extranjero donde los enchufes o conectores son diferentes; y una batería portátil, para que tengas todos tus dispositivos al 100 por ciento de pila.
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Organizadores para maletas
Hay sets de 7 cubos organizadores para maletas en 4 tamaños diferentes para todo tipo de necesidades de viaje. Estos artículos te ayudarán a ahorrar tiempo y espacio, a la vez que prometen mayor versatilidad. Son ligeros, resistentes al agua, portátiles, plegables y fáciles de guardar. Sus características de alto rendimiento garantizan que el cubo organizador soporte el uso intensivo durante los viajes.
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Kit de aseo personal
Es un juego que incluye en total 20 piezas con distintos tamaños que no sobrepasan las indicaciones para viajar en avión. Además, cada botella cuenta con tapas multicapa para evitar fugas y mantener seguros los líquidos dentro de los recipientes, evitando manchas en la ropa y garantizando un viaje sin preocupaciones.
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Bolsas para zapatos
Las bolsas para zapatos son más duraderas que las bolsas de zapatos no tejidas, además de que tienen una vida útil más larga. Estos artículos se pueden limpiar por dentro y por fuera, para usarlas repetidamente. Sin embargo, no solo están hechas para contener calzado, pues también sirven para guardar ropa, toallas y cosméticos.
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Adaptador universal
Es compatible con enchufes de más de 150 países, ideal para viajes internacionales. El aparato permite cargar tus dispositivos en cualquier parte del mundo. Es compacto, ligero y fácil de transportar, ahorrando espacio. Asimismo, es importante mencionar que funciona con voltajes de 110 V a 240 V, lo que permite usar tus dispositivos electrónicos con tranquilidad dondequiera que estés.
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Batería portátil
Carga cómodamente tus dispositivos y el propio power bank cables integrados y puerto USB-C. El enchufe de pared integrado elimina la necesidad de adaptadores y cables adicionales, el pack de baterías tessan simplifica su rutina de carga. Es compatible con una amplia gama de dispositivos, incluyendo iPhone, iPad, Samsung, Google Pixel y tabletas, este banco de baterías se conecta perfectamente a su dispositivo para una carga rápida, asegurando la compatibilidad con la mayoría de sus gadgets electrónicos.