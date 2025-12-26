5 paquetes de plumones imperdibles para crear, dibujar y rotular

Los rotuladores metálicos destacan por su brillo elegante sobre papeles oscuros y claros; los plumones de doble punta ofrecen precisión y relleno en un solo trazo; un set de 80 plumones con punta pincel es ideal para lettering y degradados; los marcadores creativos aportan colores intensos y acabados originales para ilustración; y los plumones acrílicos funcionan sobre múltiples superficies, desde papel hasta madera o vidrio. TE PUEDE INTERESAR: Cinco sets LEGO perfectos para pedirle a los Reyes Magos

1 Rotuladores Metálicos 36 colores vivos con doble línea y efecto purpurina. Todos los colores se deslizan suavemente sobre los rotuladores de punta de fibra Double Line. La punta de rotulador metal ballpoint pen de 2 mm de tamaño permite un dibujo limpio y más preciso, así como un relleno. La tecnología única crea contornos automáticamente, puedes ver la plata metálica vibrante rodeada de flecos coloridos para crear un hermoso efecto de dos tonos. Costo en Amazon $319.00

2 Plumones Doble Punta 72 colores con tinta vibrante a base de agua. La tinta de alta calidad se mezcla a la perfección para lograr hermosos efectos de coloración. Use la punta del pincel para colorear, sombrear y mezclar, y la punta fina para detalles más pequeños. Los colores ricos y vivos despiertan su creatividad artística. Fácilmente, capas y mezcla diferentes colores sin preocuparse por manchas y manchas. Costo en Amazon de $269.10

3 80 Plumones Punta Pincel Juego de marcadores de colores, con 40-48-60-80-120 colores profesionales respectivamente, puedes elegir tu juego favorito, de colores brillantes, fácil de teñir, se puede usar durante mucho tiempo, el juego de marcadores de graffiti es un gran regalo El regalo perfecto para principiantes creativos, estudiantes y artistas aficionados. Costo en Amazon de $269.00

4 Marcadores creativos Es un marcador. Es un iluminador. ¡Son ambos! Son marcadores creativos Sharpie S-Note Codifica por colores tus notas, haz que tus resaltados y subrayados destaquen o crea dibujos coloridos: tu imaginación es el límite. Costo en Amazon de $287.28