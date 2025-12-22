Cinco sets LEGO perfectos para pedirle a los Reyes Magos
Si buscas un regalo que combine diversión, creatividad y un toque de magia este Día de Reyes, estos cinco sets de LEGO son una excelente elección.
22 diciembre 2025
El Cachorro de 101 Dálmatas conquista por su ternura y nivel de detalle; la Casa de Up apela a la nostalgia y la imaginación con una construcción llena de color; el auto Ferrari es ideal para amantes de la velocidad y el diseño; los sets de Star Wars permiten recrear batallas épicas en una galaxia lejana; y el Expreso de Hogwarts es un sueño hecho piezas para fans de la magia.
1
Cachorro de 101 Dálmatas
Modelo construible para fans adultos de Disney: Date el gusto de tener el set de construcción Cachorro de 101 Dálmatas, una divertida pieza de exhibición que desatará tu creatividad mientras construyes al juguetón personaje.
2
Casa de “Up”
Este juego LEGO Disney de 598 piezas incluye una casa parcial construida con globos, diferentes habitaciones y funciones, 2 minifiguras, una figura de animal LEGO y muchos accesorios para encender el juego.
3
Auto Ferrari
Kit del modelo de un auto de F1 para adultos: Ocupa la primera posición de la parrilla de salida con el modelo LEGO Technic Auto Ferrari SF-24 F1 para adultos, repleto de características que encantarán a los aficionados a la F1.
4
Star Wars
Set LEGO Star Wars infantil con un vehículo de juguete construible: Construye el Halcón Oscuro, una versión oscura del Halcón Milenario tal y como aparece en el especial de Disney+ Reconstruye la Galaxia para poner el universo de cabeza.
5
Expreso de Hogwarts
Idea de regalo de Harry Potter para edades de 8 años en adelante. Regala este juego de construcción de LEGO de 1,074 piezas como un regalo especial, regalo de cumpleaños o regalo de vacaciones a niños y cualquier fanático de Harry Potter.