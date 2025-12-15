5 vinos imperdibles para brindar y celebrar esta temporada decembrina

El Vino Tinto G&G destaca por su carácter equilibrado y versátil, perfecto para cenas largas; el Vino Rosado BALERO aporta frescura y un perfil alegre que acompaña brindis informales y aperitivos; Celeste Crianza suma elegancia y profundidad, ideal para platillos más robustos; Bread & Butter Pinot Noir ofrece notas suaves y sedosas que armonizan con carnes blancas y pastas, mientras que Cuatro Soles Merlot cierra la selección con un perfil redondo y amable, pensado para compartir sin prisas. TE PUEDE INTERESAR: 5 bocinas espectaculares para que tus villancicos suenen mejor que nunca esta Navidad

1 Vino Tinto G&G G&G es un proyecto que nace de la visión de Gina Estrada y Gustavo Ortega que combinan su experiencia y amor por el vino mexicano para realizar una nueva propuesta y deleitar a los paladares más exigentes. Temperatura de Servicio: 18°C / 64°F. Alcohol: 13.6%Varietales: 75% Tempranillo del Valle de San Vicente con 24 meses de añejamiento en barricas nuevas de roble americano, 15% Grenache del Valle de ojos Negros que envejece 24 meses en barricas nuevas de roble francés y 10% Malbec del Valle de Guadalupe. Costo en Amazon de $959.20

2 Vino Rosado BALERO Vista: Brillante y limpio, tonos rosa salmón y durazno.Nariz: Aromas a frutos de hueso como el durazno, notas florales y minerales. Boca: Seco en boca, fresco y agradable, con acidez equilibrada, mineralidad presente, sútil nota a rosas, con retrogusto de carácter frutal principalmente frutos de hueso y ligeramente fresa y sandía. Permanencia media. Variedades: Syrah y Malbec. Región: Ezequiel Montes, Qro. Temperatura de servicio: 9°C a 11°C. Costo en Amazon de $344.25

3 Celeste Crianza Seleccionado por ´Wine Spectator´ en diferentes ocasiones como uno de los mejores Ribera del Duero en la relación calidad-precio. Celeste es un vino opulento con mucha fruta, cuerpo y color. Y por eso, Celeste es único. Como un instante de cielo de Ribera del Duero. A casi 900 metros de altitud nace Celeste, el primer Ribera del Duero de la familia Torres. Costo en Amazon de $479.26

4 Bread & Butter Pinot Noir Un Pinot Noir que lo tiene todo: frescura, suavidad y carácter. Nacido en las soleadas tierras de California y envejecido en barricas francesas y americanas, este vino despliega una sinfonía de sabores donde la cereza jugosa, la frambuesa vibrante y la profundidad del cassis se fusionan con sutiles notas de madera, regalando un final largo, suave y memorable. Costo en Amazon de $280.46