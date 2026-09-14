Amazon: 5 juegos de edredón para llevar el otoño a tu habitación
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Los colores que el otoño trae a los paisajes (marrones, anaranjados, verdes) aportan confort y calidez, lo que describe a la perfección lo que se viene en esta temporada. Pero, ahora, imagínate sentir eso 24/7 desde la comodidad de tu habitación...
Esta estación es perfecta para dar un refresh a tu hogar, tanto en decoración como en organización. Dando continuidad a los tips que VMÁS ya te ha dado, ahora te presenta estos juegos de edredones perfectos para abrazar esa sensación de calidez: Yiran, que promete ser ultra suave para esas noches que necesitan más confort; Dobuyly, que cuenta con un diseño botánico que ofrece un efecto visual único; WDCOZY, que destaca por su diseño elegante pero acogedor; NSNLGSGC, que es perfecto para todo tipo de dormitorios; FlySheep, que es ideal para una familia con mascotas o infancias.
https://vanguardia.com.mx/vida/un-nuevo-comienzo-de-temporada-5-organizadores-de-amazon-que-no-pueden-faltar-en-tu-cocina-GE23415399
1
Yiran
El juego de colcha naranja quemado está hecho de microfibra de alta calidad, lo que lo hace suave, transpirable y cómodo. El edredón ligero también es perfecto para la familia con mascotas o niños. Su color es un tono brillante combinado con un patrón de diamantes y rayas que resalta por la elegancia y el estilo clásico de la ropa de cama. Se puede lavar a máquina en ciclo suave con agua fría. Según Yiran, la colcha se vuelve más suave con cada lavada.
2
Dobuyly
Este juego botánico está estampado con flores vívidas sobre un fondo rayado caqui, creando un efecto visual único. La moderna mezcla de elegantes flores y estética de granja añade vitalidad natural a tu recámara. Está hecho con microfibra de alta calidad, ligero y transpirable, creando una experiencia de sueño tranquila y cómoda para ti. Además, destaca su tecnología de costura precisa de tres capas, con relleno distribuido uniformemente, brindando calidez y comodidad para su uso durante todo el año.
3
WDCOZY
Aporta encanto de granja a tu dormitorio, perfecto para aquellos que buscan un complemento elegante pero acogedor a su colección de ropa de cama. La colcha está hecha de una tela suave y cepillada que ofrece durabilidad y comodidad. Es ligera y está rellena de poliéster hinchado, proporcionando calidez y transpirabilidad para todas las estaciones del año.
4
NSNLGSGC
Es perfecto para dormitorios principales, habitaciones de invitados o cualquiera que busque un edredón elegante y acogedor. Este juego presenta un patrón clásico de cuadros, combinando una encantadora estética de cuadros con un giro moderno. Su elegante diseño de cuadrícula añade calidez y estilo a cualquier decoración de dormitorio. Es ligera y transpirable, siendo ideal para todas las estaciones. Se puede usar como colcha independiente o combinarlo con otras sábanas.
5
FlySheep
Ambos lados están impresos con cuadros florales verdes y blancos. El patrón único de retazos y la variedad de combinaciones de colores pueden hacer que tu recámara se vea elegante y ordenada. Como decoración perfecta, es adecuada para recámara, habitación de invitados, habitación de niños, casa de vacaciones, hotel o habitación de cabaña.Está hecha de microfibra de poliéster de alta calidad. Es súper suave, ligera, transpirable e ideal para todas las estaciones.