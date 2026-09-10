¿Un nuevo comienzo de temporada? 5 organizadores de Amazon que no pueden faltar en tu cocina
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Aprovecha el cambio estacional para motivarte y hacer tu hogar más funcional, iniciando por uno de los principales espacios que, usualmente, son de los más desordenados
Tu cocina no tiene que sufrir las consecuencias de tener tantos artículos. En VMÁS te recomendamos estos organizadores que beneficiarán la distribución en espacios reducidos: recipientes herméticos, para un almacenamiento más eficiente; organizador de cubiertos, que te ayudará a ganar espacio; organizador de termos, diseñado para adaptarse a la mayoría de los gabinetes de despensa o refrigeradores; especiero, que aporta un toque de elegancia; organizador de sartenes, que promete durabilidad e impermeabilidad.
https://vanguardia.com.mx/vida/preparate-para-dar-el-grito-con-estas-potentes-bocinas-portatiles-de-amazon-NB23335383
1
Recipientes herméticos
Cuenta con una organización eficiente. Están diseñados para maximizar el espacio en la cocina, despensa o refrigerador, manteniendo tus alimentos frescos y ordenados. Su material es plástico duradero y libre de BPA, garantizando la seguridad y salud de tu familia. Las tapas con sellado hermético previenen derrames y mantienen la frescura de los alimentos por más tiempo.
2
Organizador de cubiertos
Cuenta con gran capacidad. Organiza la encimera de tu cocina y gana espacio con este organizador de cubiertos. Incorpora dos paneles extensibles a la izquierda y a la derecha para que puedas guardar una mayor cantidad de cubiertos y utensilios de cocina. Ofrece 3 medidas diferentes y un total de 8 compartimentos que facilitan la clasificación y el almacenamiento.
3
Organizador de termos
Diseñado para adaptarse a la mayoría de los gabinetes de despensa y refrigeradores. Puede contener botellas de agua de varios tamaños. Los estantes se pueden apilar firmemente uno encima del otro para aprovechar al máximo el espacio. Los contenedores colocados en un estante permanecen en su lugar y no ruedan,
4
Especiero
Tiene un diseño elegante y de ahorro de espacio. Está fabricado de acero inoxidable, resistente para uso del hogar y uso profesional. El estante de torre gira los 360 grados completos. El paquete incluye 20 frascos.
5
Organizador de sartenes
Este organizador de sartenes y ollas se puede utilizar para almacenar las tapas de ollas, sartenes y utensilios, así como las tapas de los recipientes de alimentos. Ya sea que se coloque en el gabinete de la cocina o en la encimera, le dará un ambiente de cocina limpio y ordenado.