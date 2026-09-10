¿Un nuevo comienzo de temporada? 5 organizadores de Amazon que no pueden faltar en tu cocina

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Aprovecha el cambio estacional para motivarte y hacer tu hogar más funcional, iniciando por uno de los principales espacios que, usualmente, son de los más desordenados

por Sara Navarrete
Vida
¿Un nuevo comienzo de temporada? 5 organizadores de Amazon que no pueden faltar en tu cocina

Tu cocina no tiene que sufrir las consecuencias de tener tantos artículos. En VMÁS te recomendamos estos organizadores que beneficiarán la distribución en espacios reducidos: recipientes herméticos, para un almacenamiento más eficiente; organizador de cubiertos, que te ayudará a ganar espacio; organizador de termos, diseñado para adaptarse a la mayoría de los gabinetes de despensa o refrigeradores; especiero, que aporta un toque de elegancia; organizador de sartenes, que promete durabilidad e impermeabilidad.

https://vanguardia.com.mx/vida/preparate-para-dar-el-grito-con-estas-potentes-bocinas-portatiles-de-amazon-NB23335383
1
Recipientes herméticos
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Cuenta con una organización eficiente. Están diseñados para maximizar el espacio en la cocina, despensa o refrigerador, manteniendo tus alimentos frescos y ordenados. Su material es plástico duradero y libre de BPA, garantizando la seguridad y salud de tu familia. Las tapas con sellado hermético previenen derrames y mantienen la frescura de los alimentos por más tiempo.
Costo en Amazon de $629.00
2
Organizador de cubiertos
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Cuenta con gran capacidad. Organiza la encimera de tu cocina y gana espacio con este organizador de cubiertos. Incorpora dos paneles extensibles a la izquierda y a la derecha para que puedas guardar una mayor cantidad de cubiertos y utensilios de cocina. Ofrece 3 medidas diferentes y un total de 8 compartimentos que facilitan la clasificación y el almacenamiento.
Costo en Amazon de $290.02
3
Organizador de termos
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Diseñado para adaptarse a la mayoría de los gabinetes de despensa y refrigeradores. Puede contener botellas de agua de varios tamaños. Los estantes se pueden apilar firmemente uno encima del otro para aprovechar al máximo el espacio. Los contenedores colocados en un estante permanecen en su lugar y no ruedan,
Costo en Amazon de $449.09
4
Especiero
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Tiene un diseño elegante y de ahorro de espacio. Está fabricado de acero inoxidable, resistente para uso del hogar y uso profesional. El estante de torre gira los 360 grados completos. El paquete incluye 20 frascos.
Costo en Amazon de $283.97
5
Organizador de sartenes
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Este organizador de sartenes y ollas se puede utilizar para almacenar las tapas de ollas, sartenes y utensilios, así como las tapas de los recipientes de alimentos. Ya sea que se coloque en el gabinete de la cocina o en la encimera, le dará un ambiente de cocina limpio y ordenado.
Costo en Amazon de $498.99
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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