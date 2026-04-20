Amazon: 5 juegos de mesa para celebrar al máximo el Día del Niño

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Padres y madres de familia: VANGUARDIA les hace un llamado para que alisten la gran celebración del 30 de abril por el Día del Niño y la Niña, con los juegos de mesa más populares de Amazon

por Sara Navarrete
Vida
20 abril 2026
Amazon: 5 juegos de mesa para celebrar al máximo el Día del Niño

Una cosa es el regalo y otra la forma de celebrar a nuestros pequeños. Por ello, te presentamos aquí los 5 juegos de mesa más divertidos de Amazon, iniciando con el icónico ¡BASTA! en su forma más moderna y colectiva, que sin duda te sacará grandes carcajadas; siguiendo con la dinámica de adivinar y pensar, te recomendamos Hedbanz en su modelo junior, más apto para las infancias; para ir desarrollando a los futuros empresarios, está el clásico Monopoly Junior con tema de Super Mario, ideal para la temporada; mientras, que para hacer los momentos memorables, recomendamos el popular Gestos y 100 mexicanos dijeron, aptos para toda la familia.

https://vanguardia.com.mx/vida/preparate-para-el-dia-del-nino-y-la-nina-con-estos-5-juguetes-de-amazon-ME20069243
1
¡BASTA!
Imagen Captura de pantalla 2026-04-20 14001
Es el divertido juego de palabras en su versión electrónica más dinámica, ideal para toda la familia. Los participantes usan las letras del teclado para decir las palabras que responden a la categoría que se indica en las tarjetas. La ronda comienza presionando la letra. Conforme se vaya avanzando, las letras se van agotando. Y... ¡Recuerda! Si no respondes pierdes.
Costo en Amazon de $380.00
2
Hedbanz
Imagen Captura de pantalla 2026-04-20 14023
Con Hedbanz Junior, ahora los más pequeños podrán sumarse a la diversión en este juego, en el que nunca sabes qué eres hasta que empiezas a hacer preguntas, mientras los demás jugadores responderán con un “Sí”, “No” o “No sé”. Este juego ganará quien haga las mejores preguntas que lo llevarán a descubrir quién o qué le tocó.
Costo en Amazon de $164.73
3
Monopoly
Imagen Captura de pantalla 2026-04-20 14035
En esta versión del Monopoly Junior, los niños y las niñas pueden imaginar que exploran el reino champiñón, en un juego cuyo diseño, temática y reglas se basan en el clásico videojuego de Super Mario. Con esta dinámica, considera que los participantes tendrán horas de diversión aseguradas.
Costo en Amazon de $508.84
4
Gestos
Imagen Captura de pantalla 2026-04-20 14052
Róbate el protagonismo y comparte la risa con el juego Gestos, con el que hacer el tonto con la familia y los amigos nunca había sido tan divertido. Este juego es ideal para explotar la creatividad, agilidad y tus dones como actor o actriz, lo que concluirá en un momento cien por ciento inolvidable.
Costo en Amazon de $439.95
5
100 mexicanos dijeron
Imagen Captura de pantalla 2026-04-20 14064
Ahora podrás llevar el juego del show más divertido de la televisión a todas partes con la versión viajera de 100 Mexicanos dijeron. Con encuestas que aparecen en el programa de TV, realiza una dinámica divertida entre las y los participantes.
Costo en Amazon de $99.00
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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