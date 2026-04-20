Amazon: 5 juegos de mesa para celebrar al máximo el Día del Niño
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Padres y madres de familia: VANGUARDIA les hace un llamado para que alisten la gran celebración del 30 de abril por el Día del Niño y la Niña, con los juegos de mesa más populares de Amazon
20 abril 2026
Una cosa es el regalo y otra la forma de celebrar a nuestros pequeños. Por ello, te presentamos aquí los 5 juegos de mesa más divertidos de Amazon, iniciando con el icónico ¡BASTA! en su forma más moderna y colectiva, que sin duda te sacará grandes carcajadas; siguiendo con la dinámica de adivinar y pensar, te recomendamos Hedbanz en su modelo junior, más apto para las infancias; para ir desarrollando a los futuros empresarios, está el clásico Monopoly Junior con tema de Super Mario, ideal para la temporada; mientras, que para hacer los momentos memorables, recomendamos el popular Gestos y 100 mexicanos dijeron, aptos para toda la familia.
https://vanguardia.com.mx/vida/preparate-para-el-dia-del-nino-y-la-nina-con-estos-5-juguetes-de-amazon-ME20069243
1
¡BASTA!
Es el divertido juego de palabras en su versión electrónica más dinámica, ideal para toda la familia. Los participantes usan las letras del teclado para decir las palabras que responden a la categoría que se indica en las tarjetas. La ronda comienza presionando la letra. Conforme se vaya avanzando, las letras se van agotando. Y... ¡Recuerda! Si no respondes pierdes.
2
Hedbanz
Con Hedbanz Junior, ahora los más pequeños podrán sumarse a la diversión en este juego, en el que nunca sabes qué eres hasta que empiezas a hacer preguntas, mientras los demás jugadores responderán con un “Sí”, “No” o “No sé”. Este juego ganará quien haga las mejores preguntas que lo llevarán a descubrir quién o qué le tocó.
3
Monopoly
En esta versión del Monopoly Junior, los niños y las niñas pueden imaginar que exploran el reino champiñón, en un juego cuyo diseño, temática y reglas se basan en el clásico videojuego de Super Mario. Con esta dinámica, considera que los participantes tendrán horas de diversión aseguradas.
4
Gestos
Róbate el protagonismo y comparte la risa con el juego Gestos, con el que hacer el tonto con la familia y los amigos nunca había sido tan divertido. Este juego es ideal para explotar la creatividad, agilidad y tus dones como actor o actriz, lo que concluirá en un momento cien por ciento inolvidable.
5
100 mexicanos dijeron
Ahora podrás llevar el juego del show más divertido de la televisión a todas partes con la versión viajera de 100 Mexicanos dijeron. Con encuestas que aparecen en el programa de TV, realiza una dinámica divertida entre las y los participantes.