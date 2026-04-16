Prepárate para el Día del Niño y la Niña con estos 5 juguetes de Amazon
+ Seguir en Seguir en Google
El 30 de abril está próximo a llegar, por ello, VANGUARDIA te recomienda estos juguetes ideales tanto para niños como para niñas
16 abril 2026
El Día del Niño y la Niña será este 30 de abril. Para que inicies los preparativos con tiempo, aquí te recomendamos cinco juguetes: bloques magnéticos de Coodoo, hechos para estimular la creatividad de las infancias; aunque si prefieres algo como manualidades, están los juegos de Play-Doh; para futuros chefs, recomendamos el kit de cocina de Montessori; para mayor actividad física, la inolvidable bola de tobillo de la marca CCKIAJIA; o para aumentar el lado artístico de niñas y niños, está el pizarrón de Hape.
https://vanguardia.com.mx/vida/protege-tu-hogar-con-estos-5-sistemas-de-camaras-de-seguridad-de-amazon-BJ19987152
1
Coodoo
Los bloques magnéticos prometen ser completamente seguros con acero inoxidable, tanto para los imanes como para la estructura de la carcasa de plástico, que puede proteger eficazmente las superficies de contacto la corrosión por la fricción de los imanes. Además, estos bloques son compatibles con las principales marcas en los mercados, por lo que se puede extender el juego inicial con más azulejos. Son ideales para el aprendizaje STEM, tanto para actividades al aire libre como para interiores.
2
Play-Doh
El kit de manualidades con temática de pastelería incluye 11 latas de plastilina de diferentes colores, además de un horno de juguete y herramientas de pastelería. Este juguete suele ser ideal para niños y niñas a partir de los 3 años de edad. Ayuda a desarrollar habilidades para esculpir, exprimir, construir y moldear a la vez que se divierten mientras trabajan capacidades motoras y expresan ideas ingeniosas.
3
Montessori
El kit de cocina incluye cuchillos de plástico y otras herramientas, hechos de polipropileno de grado alimenticio de alta calidad. Montessori asegura que todos los materiales usados para el paquete están hechos de materiales no tóxicos, libres de BPA y son sumamente seguros para las infancias. Este juego de simulación mejorará las habilidades prácticas y fomentará su locomoción y autonomía, brindando una experiencia feliz y divertida.
4
CCKIAJIA
La pelota para saltar en el tobillo tiene una rueda intermitente colorida incorporada que no requiere instalación de batería. Solo necesita utilizar la inducción electromagnética durante el movimiento de la pelota para mostrar automáticamente un espectáculo de luces colorido y deslumbrante. Este juguete es apto para mantener a las infancias activas, liberando eficazmente el exceso de energía y al mismo tiempo les ayudará a mejorar la coordinación y equilibrio del cuerpo. Ya sea en interiores o exteriores, es ideal para pasar horas de diversión y un estilo de vida saludable.
5
Hape
El pizarrón doble cara Hape es portátil y lo puedes poner en donde sea para que los niños y las niñas practiquen su creatividad en casa, o pueden llevarlo a donde quieran. Sirve para desarrollar la escritura y dibujos que fomentan las habilidades artísticas y pensamiento creativo. Los materiales no son tóxicos y el paquete incluye un caballete, dos piezas de tiza, una goma de borrar y una pieza de madera magnética.