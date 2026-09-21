Amazon: 5 libros perfectos para leer este otoño en la comodidad de tu hogar
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Se llega la época de la calidez hogareña, perfecta para renovar la agenda literaria para estos meses. Amazon ofrece estas novelas que se adaptarán a la temporada con tramas inigualables
Amazon se caracteriza por tener una amplia gama de literatura a precios totalmente accesibles. Algunos de los títulos que VMÁS recomienda para sus lectores son los siguientes: ‘Cumbres borrascosas’ de Emily Brontë, que es la novela otoñal por excelencia debido a su ambientación; ‘La hacienda’ de Isabel Cañas, que destaca por su atmósfera inquietante y oscura para aquellas noches largas; ‘Antes de que se enfríe el café’ de Toshikazu Kawaguchi, que es una lectura acogedora, melancólica y reconfortante; ‘Nada’ de Carmen Laforet, que evoca una sensación para introspección y nostalgia; ‘La luz de todos nuestros otoños’ de Alejandra Benito, ideal para quienes prefieren un romance contemporáneo.
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1
‘Cumbres borrascosas’ de Emily Brontë
Esta novela está escrita como si se tratara de las cajas chinas, vamos abriendo una y encontramos otra. Mezcla de romanticismo y gótico, las relaciones entre sus personajes están cruzadas por el amor, la pasión, la venganza, la lucha entre el bien y el mal, como si se hallaran en un lugar embrujado. Cumbres Borrascosas es una novela fascinante que mantiene al lector alerta y con el deseo de saber qué pasará cuando abra una nueva caja. Esta apasionante novela, con sus inolvidables protagonistas Heathcliff, el gitano huérfano y Catherine, ha dado lugar a infinidad de adaptaciones que incluyen películas, radionovelas, mini series televisivas y musicales.
2
‘La hacienda’ de Isabel Cañas
La novela gótica mexicana se aúna con la mejor tradición de Rebeca en esta novela de suspense sobrenatural, ambientada en una remota hacienda durante los años de la guerra de independencia mexicana. El padre de Beatriz murió injustamente ajusticiado por alta traición y su hogar fue destruido. Cuando el atractivo Rodolfo Solórzano pide su mano, Beatriz decide ignorar los rumores que envuelven la muerte de su primera mujer y acepta sin dudarlo, convencida de que la seguridad económica y la posibilidad de alejarse de la ciudad y viajar hasta su rica hacienda en el campo, le harán olvidar la tragedia que ha vivido su familia. Pero la hacienda de San Isidro no es exactamente el refugio que había imaginado.
3
‘Antes de que se enfríe el café’ de Toshikazu Kawaguchi
¿Qué cambiarías si pudieras regresar al pasado? Y ¿a quién querrías ver, aunque fuera por última vez? Son las preguntas que acarrea. Un rumor circula por Tokio... Oculta en uno de sus callejones hay una pequeña cafetería que merece la pena visitar no solo por su excelente café, sino también porque, si eliges bien la silla donde sentarte, puedes regresar al pasado. Pero como incluso lo increíble está sujeto a limitaciones, no podrás abandonar la cafetería mientras dure el viaje, para volver deberás beberte el café antes de que se enfríe y, hagas lo que hagas, el presente no cambiará. A través de las emocionantes historias de cuatro clientes que deciden embarcarse en esta aventura por motivos diferentes
4
‘Nada’ de Carmen Laforet
”Nada” es una novela de llegada, donde el personaje central se presenta en un mundo que no es el suyo y cuyo conocimiento le va defraudando progresivamente, porque no es como lo esperaba. “Nada” resplandece más allá del ámbito que acompañó su aparición: la España de la inmediata posguerra, y deja revelar poco a poco poderes ocultos: la incurable herida de vivir en un mundo que la protagonista no comprende.
5
‘La luz de todos nuestros otoños’ de Alejandra Benito
Hasta el otoño más gris revive cuando un rayo de luz lo atraviesa. Adriana siempre pensó que acabaría con Danny, su mejor amigo. Desde pequeños, han sido inseparables, pero todo cambia cuando él se casa con otra. Durante la celebración, la nostalgia por el futuro que siempre imaginó y que ya parece que nunca ocurrirá lo llena todo. Pero esa noche se convierte en algo inesperado en el momento en que Adriana se cruza con Alex, el hermano de Danny.