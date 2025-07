BioEmu, un modelo de IA creado por Microsoft para predecir las formas que puede adoptar una proteína

SEATTLE- Microsoft Research AI for Science presentó, un nuevo modelo de IA, llamado BioEmu, que es un sistema de “aprendizaje profundo” que imita “conjuntos de equilibrio proteico” a través de la “generación de miles de estructuras estadísticamente independientes por hora en una sola GPU”, precisa Microsoft en un texto titulado “Scalable emulation of protein equilibrium ensembles with BioEmu”, publicado en su sitio web.

Este sistema que ya fue presentado por Microsoft en el mes de febrero, que ahora se publica en la revista Science y brinda una nueva visión de las distintas estructuras que cada proteína o conjunto de ellas, es capaz de adoptar cada proteína, lo que supone es un paso hacia adelante para comprender su funcionamiento.

El gigante tecnológico, añade que “BioEmu integra más de 200 milisegundos de simulaciones de dinámica molecular (MD), estructuras estáticas y estabilidades experimentales de proteínas mediante novedosos algoritmos de entrenamiento”.

Con lo que es capaz de lograr capturar, añade Microsoft, “diversos movimientos funcionales, como la formación de bolsillos crípticos, el desplegamiento local y los reordenamientos de dominios, y predice energías libres relativas con una precisión de 1 kcal/mol en comparación con datos de MD y experimentales a escala de milisegundos”.

Gracias a lo anterior BioEmu es capaz de por dar información a través de un “modelado conjunto de conjuntos estructurales y propiedades termodinámicas. Este enfoque amortiza el coste de la generación de datos de MD y experimentales, lo que demuestra una vía escalable para comprender y diseñar la función proteica”, explica Microsoft.

SECUENCIACIÓN DE LAS PROTEÍNAS

Se tiene conocimiento que las proteínas son fundamentales para casi todos los procesos biológicos y, a su vez, son esenciales para los avances tanto en la medicina como en la biotecnología.