¿Cómo será nuestra vida si la COVID-19 llegó para quedarse?

En el futuro más distante, Mokdad no ve “independencia de un virus mortal” , para hacer referencia a las palabras del presidente estadounidense. “Esperaríamos que la transmisión nunca sea de cero” , me dijo Mokdad. “El virus va a permanecer con nosotros por un buen tiempo” ; lo cual significa que las muertes y los esfuerzos para evitarlas, podrían continuar durante años.

El 14 de mayo salí a correr, asombrada ante mi libertad recién recuperada. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades acababan de aprobar que las personas vacunadas dejaran de usar cubrebocas al aire libre. En el Prospect Park de Brooklyn, un día soleado día de primavera, reflexioné sobre lo que parecía un milagroso cambio de paradigma: al parecer, ya no tenía que temer que los demás corredores me matarían, o yo a ellos.

En ese escenario, nuestras vidas no volverían a la normalidad prepandémica . En cambio, el mayor cambio en nuestra nueva normalidad podría ser una creciente adopción de medidas de protección por parte de la sociedad, en lugar de una guerra continua por el uso de cubrebocas en las escuelas o por la obligación de vacunarse en el lugar de trabajo. “La gente no es tonta” , afirma Jeffrey Duchin, jefe de la sección de enfermedades transmisibles, epidemiología e inmunización de la salud pública de Seattle y el condado de King. “Acabarán aceptando la realidad” . Para él, los enfrentamientos sobre el uso del cinturón de seguridad, y su aceptación final, ofrecen una comparación útil.

Pero es importante señalar hasta qué punto ha cambiado nuestra definición de la realidad en los cuatro cortos meses transcurridos desde el esperanzador discurso de Biden del 4 de julio. “Nadie está intentando erradicar la COVID-19 del planeta”, comentó Dara Kass, profesora asociada de Medicina de Urgencias en el Centro Médico de la Universidad de Columbia. “Si ese fuera un objetivo, no lo es ahora mismo”. Más bien, dijo: “estamos intentando que deje de ser una fuerza que determine nuestras vidas”.

Para ello, tenemos que afrontar los hechos: puede que la COVID-19 esté entre nosotros para siempre.

*Katherine Eban es periodista de investigación; editora de Vanity Fair, donde cubre el tema de la COVID-19, y autora de “Bottle of Lies: The Inside Story of the Generic Drug Boom”.