FDA autoriza el uso del gel de uso tópico Eroxon, un nuevo tratamiento contra la disfunción eréctil

El gel aumenta las opciones de los hombres con disfunción eréctil y se añade a la gama de medicamentos de venta con receta , tratamientos quirúrgicos y dispositivos existentes en el mercado. Pero el gel no es una cura , comentó Kenia Pedrosa Nunes, profesora adjunta en el Instituto Tecnológico de Florida que ha estudiado este trastorno. “ Estamos muy lejos de tenerla ”, afirmó.

Nueva York- Futura Medical, la empresa farmacéutica británica que produce Eroxon, afirma que este gel “ayuda a que los hombres logren una erección en diez minutos”, más rápido que las opciones actuales de administración por vía oral, como el Viagra, las cuales pueden tardar de 30 minutos a una hora para hacer efecto. Pero debido a que no se ha publicado la información procedente de los ensayos clínicos completos, no se sabe a ciencia cierta qué tan eficaz es en realidad el Eroxon para ayudar a iniciar y mantener la erección, señaló Joshua Halpern, un urólogo de Northwestern Medicine.

Y, en contraposición, solo hay dos opciones aprobadas por la FDA para el tratamiento de la disminución de la libido en mujeres, explicó Jagan Kansal, un urólogo y cofundador de las clínicas Down There Urology en Chicago. “Se le ha prestado mucha atención al problema de la erección, pero nosotros, como una sociedad de la medicina relacionada con la sexualidad, realmente no nos hemos enfocado en la parte de ella que implica a las mujeres”.

Casi todos los medicamentos aprobados por la FDA para la disfunción eréctil están diseñados para aumentar el flujo sanguíneo que va hacia el pene. El Viagra contiene sildenafilo, el cual relaja las arterias y suaviza los músculos, y otras opciones de medicamentos orales pertenecen al mismo tipo de fármaco. Pero, según Kansal, si la disfunción eréctil empeora con el tiempo, es posible que los medicamentos orales dejen de ser tan eficaces para ese paciente.

Hay inyecciones que se pueden administrar de manera directa al pene, así como intervenciones quirúrgicas de implantes de pene. Para algunos pacientes también pueden ser de utilidad los dispositivos de vacío y el supositorio intrauretral, puntualizó Halpern.