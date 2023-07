¿Te sientes perdido?, estos consejos te ayudarán a recuperar todo tu potencial

¿Cómo reaccionas cuando alguien dice ‘no’ a una propuesta o invitación tuya? ¿Cómo reaccionas cuando una persona dice algo con lo que no estás de acuerdo? ¿Respetas su opinión o intentas convencerla de que tu opinión es mejor o de que llevas la razón?

Permítete sentir lo que aflore sin juzgarte, simplemente observa tus sensaciones físicas. Si necesitas llorar, ¡llora!; no reprimas nada de lo que salga, permite que tu cuerpo se exprese.

“Yo bendigo a (la persona destinataria de la bendición) y le deseo que sea feliz, que disfrute de su camino de vida, de su relación con su compañer@ de vida, familia y amigos, y de su éxito vital, el que le corresponde”.

Después aplícate esa bendición a ti mism@ y observa como te sientes.

EL PODER DE ESTAR CONTIGO.

Dedica como mínimo media hora a estar a solas contigo cada día.

Después de hacer el ejercicio de respiración antes descrito, dedica el resto del tiempo a hacer algo que te guste, como pasear, leer un libro que te ayude a conocerte, bailar descalzo, hacer yoga o practicar algo de deporte

Luego anota en un cuaderno si has descubierto, comprendido o aprendido algo nuevo de ti, si te has dado cuenta de algo que te gustaría hacer, o si te ha sucedido algo en particular.

Para volver a conectar contigo mism@ también puedes organizar un viaje a en solitario, pasar un fin de semana a solas o dedicar varios días a leer un libro que te ayude a comprenderte mejor.

Conectar contigo mism@ puede ser una experiencia muy inspiradora, sanadora y nutricia, y reveladora de tus poderes.

DESTACADOS:

- El deseo, la aceptación, la respiración, la bendición, el estar con nosotros mismos, el perdón y la atracción, son algunos de nuestros poderes, según Rut Nieves, experta en desarrollo del potencial humano.

- Para recuperar esos poderes “es imprescindible que nos liberemos del miedo a sentir y de las creencias que limitan nuestra forma de pensar y vivir, para reconectar con nuestra fuerza vital, confianza interior y claridad mental”, señala Nieves.

- “Bendecir es desear que a alguien le pasen cosas buenas, que sea feliz, que disfrute, que se sienta bien. Y aquello que deseamos a otros, nos va a acompañar y es lo que vamos a recibir”, indica Nieves.

Por María Jesús Ribas EFE-Reportajes.